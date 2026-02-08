‘금기의 기술’ 백플립…말리닌, 28년만에 올림픽서 다시 꺼냈다

‘금기의 기술’로 불렸던 백플립(공중제비)이 28년 만에 올림픽 무대로 돌아왔다. ‘쿼드의 신’ 일리야 말리닌(22·미국)에 의해서다.
말리닌은 8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽 피겨스케이팅 단체전 남자 싱글 쇼트프로그램 말미 화려한 백플립을 구사했다.
말리닌이 공중에서 한 바퀴를 돈 뒤 빙판 위에 완벽하게 착지하자 관중석에서는 함성이 터져 나왔다.
백플립 점프는 1976년 인스브루크 겨울올림픽 당시 테리 쿠비츠카(당시 20세·미국)가 처음 선보인 기술이다.
하지만 국제빙상경기연맹(ISU)이 같은 해부터 규정 위반으로 묶으며 금지됐다.
머리부터 떨어지면 심각한 부상을 입을 수 있고 동작이 지나치게 외설적으로 보일 수 있다는 게 이유였다.
공식 경기에서 백플립을 선보이는 선수는 2점 감점까지 받다 보니 올림픽 무대에서 자취를 감췄다.
올림픽 경기에서 이전에 마지막으로 백플립을 구사한 선수는 프랑스의 수리야 보날리(당시 25세)다.
1994년 세계선수권대회에서 ‘인종차별’로 금메달을 놓쳤다는 논란이 일었던 보날리는 1998년 나가노 대회 때 감점당할 것을 알고도 백플립 점프를 시도했다.
보날리는 당시 “우승할 수 없다는 걸 알기에 할 수 있는 것을 다 했다”고 말해 화제를 모았었다.
백플립의 족쇄가 풀린 건 2024년부터다.
ISU는 보는 재미가 있는 화려한 점프를 규정 위반으로 묶는 데 더는 합리적이지 않다고 판단하며 48년 만에 ‘규정 위반 기술’에서 제외했다.
쿼드러플 악셀(4회전 반) 점프를 비롯한 고난도 기술이 보편화하면서 백플립 역시 하나의 기술로 봐야 한다는 인식도 영향을 미쳤다.
다만, 백플립 기술 점수는 따로 없다. 감점만 주지 않을 뿐이다.
이번 올림픽에서 말리닌의 채점표를 보더라도 스텝시퀀스 레벨 4의 점수 5.52점만 매겨져 있다.
그렇다면 선수들은 왜 백플립을 할까?
말리닌은 “관객들의 호응을 얻고 싶어서”라 답했다.
이날 단체전 남자 싱글 쇼트프로그램에서 백플립을 완벽하게 성공해낸 말리닌은 총점 98점으로 2위에 올랐다.
1위는 총점 108.67점을 받은 가기야마 유마(23·일본)가 차지했다.
