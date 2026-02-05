강남제이에스병원, 내달 3일부터 척추내시경 진료 본격화

강남제이에스병원이 오는 3월 3일부터 척추 내시경 진료를 본격적으로 시작한다고 밝혔다. 또한 진료 확대와 함께 세계적인 척추 병원 청담해리슨병원 출신인 황윤하 진료원장이 척추센터장으로 초빙 진료를 시작한다.
강남제이에스병원은 관절 치료 분야에서 임상 경험을 축적해 온 병원이다. 최근 허리디스크와 척추관협착증 등 척추 질환 관련 국내외 환자 문의가 지속해서 증가해 왔다.
병원 측에 따르면 척추 내시경 치료는 최소 절개를 통해 병변 부위를 직접 확인하며 치료하는 방식으로, 출혈과 통증이 적고 회복이 빠른 것이 특징이다. 기존 수술에 대한 부담을 줄이면서도 정밀한 치료가 가능해 퇴행성 척추 질환 환자들에게 효과적인 치료 대안으로 주목받고 있다.
강남제이에스병원은 이번 척추센터 진료 확대와 황윤하 원장의 합류를 통해 비수술 및 최소 침습 중심의 관절·척추 통합 진료 체계를 완성할 계획이다.
김나민 병원장은 “환자의 빠른 회복과 일상 복귀를 돕는 안전하고 체계적인 치료 시스템을 통해 신뢰받는 의료 서비스를 제공하는 세계적인 의료기관으로 발돋움하겠다”고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지