알파셀, ‘2025 고객감동 우수브랜드 대상’ 건강기능식품 부문 1위 수상

건강기능식품 전문 브랜드 알파셀(Alpha Cell)이 JY네트워크에서 주최하고 중앙일보가 후원한 ‘2025 고객감동 우수브랜드 대상’에서 건강기능식품 부문 1위를 수상했다.
알파셀은 일상에서 꾸준히 실천할 수 있는 건강 루틴을 제안하는 것을 목표로 하는 브랜드다. 원료 선택부터 배합 설계, 섭취 편의성까지 전 과정을 기준에 맞춰 고도화해 왔다.
대표 제품 중 하나인 ‘알파셀 혈당 세이프’는 식후혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료인 베타글루칸을 중심으로 설계됐다. 여기에 일본 오키나와 장수 식문화로 알려진 자색고구마 유래 원료를 더해, 안토시아닌을 포함한 식물성 영양 성분을 함께 담아냈다. 정제나 캡슐 형태가 아닌 분말형으로 개발돼 밥이나 반찬 위에 뿌려 섭취할 수 있도록 한 점도 특징이다.
또 다른 주력 제품인 ‘알파셀 올나잇 세이프’는 잠드는 것뿐 아니라 수면 중 깨는 불편까지 함께 고려한 나이트 케어 콘셉트를 내세운다. 수면 루틴에 영향을 줄 수 있는 요인 중 하나로 꼽히는 야간 배뇨 불편에 주목해, 관련 원료 조합과 배합 설계를 통해 밤 시간대 컨디션 관리에 도움을 줄 수 있도록 방향성을 설정했다. 또한 하루 한 알 섭취로 루틴을 단순화해 꾸준한 실천이 어려웠던 소비자들의 부담을 낮추는 데도 초점을 맞췄다.
알파셀은 제품 경쟁력의 핵심을 ‘연구 기반’에서 찾고 있다는 점을 강조했다. 현재 제품 개발 과정에서 원료의 품질과 배합 설계를 더욱 정교화하기 위해 고급 인력 채용을 확대하고 있으며, 원료의 특성과 작용 메커니즘, 흡수와 안전성까지 종합적으로 이해하는 전문가 중심으로 연구진을 구성해 제품의 완성도와 신뢰도를 높이겠다는 방침이다.
아울러 중장기적으로 연구시설 확충도 추진 중이다. 기존 연구 공간을 확장하고 장비 및 분석 인프라를 고도화해 혈당 라인업을 포함한 주요 제품군의 고도화는 물론, 천연물 유래 신소재 발굴 프로젝트도 병행한다는 계획이다. 업계에서는 건강기능식품 브랜드가 마케팅 중심이 아닌 연구개발 중심으로 체질을 강화하는 행보에 주목하고 있다.
알파셀 관계자는 “이번 수상은 제품의 본질과 섭취 경험을 함께 개선하려는 알파셀의 방향성을 고객이 체감해 준 결과”라며 “앞으로도 원료와 설계, 제조 및 검증 과정에서 기준을 더 높이고, 연구개발과 인재 투자를 통해 고객의 신뢰에 보답하겠다”고 전했다.