김정은, 딸 주애와 대구경 방사포 시험사격 참관…“핵전쟁 억제력 고도화”

북한이 28일 성능을 개량한 대구경 방사포 무기체계를 전날 시험사격했다고 밝혔다. 현장에서 시험발사를 지켜본 김정은 북한 국무위원장은 “전략적 억제의 효과성을 제고해나가는 데서 대단히 중요한 의미를 가진다”며 만족감을 표시했다고 한다.
조선중앙통신은 이날 “미사일총국은 27일 새로운 기술이 도입된 갱신형 대구경 방사포 무기체계의 효력검증을 위한 시험사격을 진행했다”며 이같이 밝혔다. 김 위원장은 “무기체계의 모든 지표들이 공격력을 극대화하는 방향으로 향상됐다”고 평가했다.
조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 또 “외부의 그 어떤 간섭도 무시할 수 있는 자치정밀유도비행체계는 이 무기체계의 우월성을 나타내는 중요 특징”이라며 “최소 가까운 몇 년 안에는 그 어느 나라도 이와 같은 기술에 도달하지 못할 것”이라고 주장했다.
시험발사의 의미에 대해서는 “해당 활동의 목적은 다른 데 있는 것이 아니라 분명히 핵전쟁 억제력을 더욱 고도화해나가자는 데 있다”며 ‘자체 방위’를 위한 “억제력의 책임적인 행사”라고 강조했다.
이어 “노동당 제9차 대회는 나라의 핵전쟁 억제력을 가일층 강화하기 위한 다음 단계의 구상들을 천명하게 될 것”이라고 했다. 곧 열릴 예정인 9차 당대회에서 국방력 발전 5개년 계획과 5대 과업을 제시한 8차 당대회 때처럼 국방력 강화를 위한 새로운 계획을 공개할 것을 예고한 셈이다.
한편 조선중앙통신은 “발사된 4발의 방사포탄들은 발사점으로부터 358.5km 떨어진 해상표적을 강타했다”며 시험 사격 현장 사진을 공개했다. 김 위원장의 딸 주애도 이번 시험 사격을 참관했다.
합동참모본부는 전날 오후 3시 50분께 평양 북방 일대에서 동해상으로 발사된 미상 탄도미사일 수 발을 포착했다며 포착된 북한의 미사일이 약 350km를 비행했다고 밝혔다. 북한의 탄도미사일 발사는 23일 만이며, 올해 들어 2번째다.
