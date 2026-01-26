본보 사회부 송혜미 기자, 서울지방변호사회 ‘우수 법조언론인상’ 수상

본보 사회부 법조팀 송혜미 기자가 26일 서울 중구 신라호텔 2층 다이너스티홀에서 열린 ‘서울지방변호사회(서울변회) 2026년도 정기총회’에서 우수 법조언론인상을 받았다. 서울변회는 “정론직필의 언론인 사명에 충실함으로써 법치주의 확산과 법률문화 창달에 크게 기여했다”며 송 기자 등 8명을 수상자로 선정했다.

