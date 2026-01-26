본문으로 바로가기
사람속으로
본보 사회부 송혜미 기자, 서울지방변호사회 '우수 법조언론인상' 수상
동아일보
업데이트
2026-01-26 16:28
2026년 1월 26일 16시 28분
입력
2026-01-26 16:27
2026년 1월 26일 16시 27분
여근호 기자
송혜미 기자
본보 사회부 법조팀 송혜미 기자가 26일 서울 중구 신라호텔 2층 다이너스티홀에서 열린 ‘서울지방변호사회(서울변회) 2026년도 정기총회’에서 우수 법조언론인상을 받았다. 서울변회는 “정론직필의 언론인 사명에 충실함으로써 법치주의 확산과 법률문화 창달에 크게 기여했다”며 송 기자 등 8명을 수상자로 선정했다.
여근호 기자 yeoroot@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
