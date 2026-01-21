男핸드볼, ‘亞 최강’ 카타르에 32-31 승리…조 1위로 아시아선수권 결선리그 진출

한국 남자 핸드볼 대표 이요셉(가운데·30번)이 20일 쿠웨이트의 사바알렘에서 열린 카타르와의 제22회 아시아 남자핸드볼선수권대회 조별리그 A조 경기 도중 슛을 시도하고 있다. 한국은 6회 연속 이 대회 우승팀이자 아시아 최강으로 평가받는 카타르를 32-31로 꺾고 조 1위로 8강 결선리그에 올랐다. 사진출처 아시아핸드볼연맹(AHF) 소셜미디어
한국 남자 핸드볼 대표팀이 ‘아시아 최강’으로 평가받고 있는 카타르에 승리하며 과거 아시아 맹주의 위상 회복에 시동을 걸었다.

한국은 20일(현지 시간) 쿠웨이트의 사바알렘에서 열린 제22회 아시아남자핸드볼선수권대회 조별리그 A조 경기에서 카타르에 32-31, 1점 차로 승리했다.

조 1위 결정전이기도 했던 이 경기에서 승리한 한국은 8강 결선리그 1조에서 일본, 이라크, 쿠웨이트를 차례로 상대하게 됐다. 카타르는 2조에서 바레인, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 등 중동의 강호들을 상대한다.

한국은 아시아선수권에서 9번 우승한 역대 최다 우승팀이다. 하지만 최근 아시아 핸드볼의 패권은 체격 좋은 선수나 귀화 선수들이 많은 중동 국가로 넘어간 상황이다.

한국의 이 대회 마지막 우승은 2012년이다. 카타르는 뒤를 이어받아 2014년부터 6회 연속으로 우승하며 아시아 최강 타이틀을 얻었다.

전반전을 14-16, 2점 차로 뒤진 한국은 후반 10분 만에 19-19 동점을 만들었다. 이후 20분 가까이 카타르가 한 점을 내면 한국이 곧바로 따라가는 길고 긴 시소게임을 했다.

30-30으로 맞서던 경기 종료 1분여 전 김진영(인천도시공사)의 득점으로 31-30 첫 역전에 성공한 한국은 경기 종료 8초 전 진유성(상무)이 쐐기 골에 성공하며 결국 1점 차 승리를 가져왔다.

장동현(SK)이 7골로 팀 공격을 주도했고, 김진영이 6골로 뒤를 받쳤다. 골키퍼 박재용(하남시청)은 카타르의 슛 12개를 막는 선방 쇼를 보여줬다.

아시아선수권 상위 4개 팀은 세계선수권대회 진출권을 받는다. 한국은 최근 두 차례 대회에서 모두 5위에 그쳤고, 오랫동안 올림픽을 비롯한 국제 대회 무대에 서지 못하고 있다.

이번 대회에서 아시아 최강팀을 상대로 옛 위상을 보여주며 자신감을 회복한 한국은 세계선수권 진출권 획득을 비롯해 14년 만의 아시아선수권 우승도 바라보고 있다.
#한국 남자 핸드볼#카타르#8강 결선리그#아시아남자핸드볼선수권대회
김배중 기자 wanted@donga.com
