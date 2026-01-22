“눈물도 웃음도 많았던 어머니”…68세에 쓰러져 3명에 장기기증

지정순 씨. 한국장기조직기증원

가족에 따르면 서울시에서 7남매 중 막내로 태어난 지 씨는 밝고 자상한 성격으로, 눈물과 웃음이 많은 사람이었다. 쉬는 시간에는 나훈아의 노래를 즐겨들었으며, 여행과 산책을 좋아했다.

가족은 뇌사 상태에 빠진 지 씨가 깨어나지 못해 힘들었다. 하지만 지 씨가 장기기증으로 다른 사람의 몸속에서 생명을 이어가면 위로를 받을 수 있을 것으로 판단했다. 지 씨가 삶의 끝에서 누군가의 생명을 살리는 좋은 일을 했다고 기억할 수 있을 것 같았다.