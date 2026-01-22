정청래, 조국혁신당에 합당 제안 “지방선거 함께 치르자”

“함께 尹정권 반대하고 내란 극복
같은 시대정신 입각해 원팀 돼야”
조국, 과거 언론에 “與 ‘돈 공천’ 깨야,
덮어놓고 묻지마 합당? 공학적 접근”
더불어민주당 정청래 대표가 22일 조국혁신당을 향해 “우리와 합치자”며 합당을 전격 제안했다. 총 12석으로 원내 제3당인 조국혁신당은 그간 민주당을 향해 국회 교섭단체 요건 완화를 요구해왔는데, 민주당이 합당을 제안한 것이다.
정 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “이번 6·3 지방선거도 같이 치렀으면 좋겠다”며 이같이 밝혔다. 그는 “저는 조국혁신당 창당 당시 ‘따로, 또 같이’를 말했다”며 “22대 총선을 따로 치렀고, 21대 대선을 같이 치렀다”고 했다.
이어 “민주당은 윤석열 독재 정권 심판을 외쳤고, 조국혁신당은 3년은 너무 길다를 외쳤다”며 “우리는 같이 윤석열 정권을 반대했다. 우리는 12·3 비상계엄 내란을 같이 극복해 왔다. 우리는 이재명 정부 출범을 위한 대선을 같이 치렀다”고 말했다.
그러면서 “이재명 정부의 성공, 지방선거의 승리가 시대정신”이라며 “민주당과 조국혁신당이 추구하는 시대정신이 다르지 않다고 생각한다. 따라서 6·3 지방선거를 따로 치를 이유가 없다”고 했다. 아울러 “민주당과 조국혁신당이 이제 따로가 아니라 같이 시대정신에 입각해 이재명 정부 성공이라는 공동 목표를 위해 원 팀으로 같이 뛰어야 한다고 생각한다”고 강조했다.
끝으로 정 대표는 “두 당의 합당을 위해 조속히 실무테이블이 만들어지길 바란다”며 “조국혁신당의 화답을 기다리겠다”고 덧붙였다.
앞서 조 대표는 민주당과의 합당론에 여러 차례 거리를 뒀다.
그는 지난해 11월 뉴시스와의 인터뷰에서 “(합당론은) 지방선거를 앞두고 (양당이) 따로 (후보를 내면서) 가게 되면 피해가 될 수 있다는 (차원의) 얘기인 것 같은데 아주 ‘공학적인 접근’”이라고 비판했다. 이어 “합당은 각 정당이 지향하는 비전과 정책이 같아야 한다. 또 상대의 정강·정책은 무엇인지 논의해야 된다”며 “그런 것 하나 없는 것은 ‘덮어놓고 묻지마 합당’”이라고 지적했다.
조 대표는 “호남은 민주당이 1당 지배를 오랫동안 해왔고, TK(대구·경북)는 국민의힘이 거의 1당 지배를 수십년 해왔다. 그걸 혁신하겠다”며 “거기에 대해 민주당은 단순히 조국혁신당이 민주당 몫을 빼앗는다 정도로 생각하는데 저는 그렇게 접근해선 안 된다고 본다”고도 했다.
지난달 한국일보 인터뷰에서도 “호남은 지지도가 다른 지역보다 높기 때문에 좋은 후보가 있다면 조국혁신당으로 단일화할 수도 있다”고 강조했다. 그러면서 지방선거에서 조국혁신당의 독자적 역할을 부각했다. 조 대표는 “최근 민주당의 핵심 법안에 대해 우리가 보완을 요구했고 수정됐다. 선명하면서도 책임감 있는 진보 노선을 걷고 있다” “6월쯤엔 국민들이 조국혁신당의 독자적 역할이 있다는 점을 알게 될 것”이라고 했다.
그는 이달 21일 공개된 경향신문과의 인터뷰에선 민주당의 ‘공천 헌금’ 의혹 등을 언급하며 “지방선거에서 ‘돈 공천’과 같은 구태를 깨고 풀뿌리 민주주의를 강화하는 경쟁을 할 것”이라고 말했다.
댓글 0