광주시·전남도, 국회에서 행정통합 특별법 두 번째 간담회

광주시와 전남도가 국회에서 통합 광역지방정부인 ‘광주전남특별시 설치를 위한 특별법(가칭)’의 내용을 속도감 있게 구체화하기 위한 두 번째 간담회를 가졌다.
광주시와 전남도는 21일 국회의원회관 제2세미나실에서 ‘광주전남 통합 특별법 검토 시·도지사-국회의원 2차 조찬 간담회’를 열었다. 이번 간담회에서는 특별법의 실효성과 완성도를 높이기 위한 핵심 특례 사항과 입법 전략을 논의했다. 간담회에는 강기정 광주시장과 김영록 전남지사를 비롯해 양 시·도 실국장, 광주·전남 지역 더불어민주당 국회의원 18명이 참석했다.
이번 간담회는 15일 국회에서 1차 간담회와 공청회를 연 데 이어 1주일 만에 열렸다. 2차 간담회는 앞서 제안된 주요 사항을 토대로 특례의 구체적 내용과 추진 방향을 심도 있게 검토하는 데 주안점을 뒀다. 특별법은 6월 제9회 전국동시지방선거 일정을 감안해 2월 말 국회 본회의 통과를 목표로 하고 있다.
2차 간담회에서는 △재정 지원 의무 및 재정 특례 △에너지 산업 육성 △첨단 전략산업 특화단지 우선 지정 △인공지능(AI) 및 모빌리티 산업 육성 △문화·관광 산업 특례 △공간 활용 및 광역 교통 인프라 확충 등을 비롯해 국방과 농어업, 공공기관 이전 등 총 300여 건에 이르는 광주·전남 특례 사항에 대한 점검이 이뤄졌다.
강기정 광주시장은 “특별법은 광주와 전남이 미래를 함께 설계할 수 있는 제도적 기반”이라며 “통합은 지역 실정에 맞는 실질적인 특례가 촘촘히 담겨야 성공할 수 있다”고 말했다.
김영록 전남지사는 “영암을 시작으로 22개 시·군을 순회하며 도민 공청회를 진행하는 과정에서 도민들의 뜨거운 관심과 기대를 체감하고 있다”며 “도민의 뜻이 특별법에 제대로 반영되도록 힘쓰고 있다”고 말했다.