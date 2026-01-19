월간농협맛선, 설 선물 기획전 진행

농협경제지주는 농산물 구독서비스 월간농협맛선에서 ‘2026 설 선물 기획전’을 진행한다고 19일 밝혔다.
특히 선물 수요가 집중되는 시기에 맞춰 ▲한정판 패키지 구성 ▲가격 할인 혜택 ▲고객 참여형 행사를 강화한 것이 특징이다. 이달의 과일맛선은 붉은 말의 역동적인 기운을 콘셉트로 한 적마 에디션을 선보인다. 새해의 시작과 복을 기원하는 의미로 특별 제작된 이번 패키지는 프리미엄 제철 과일 6종(골드키위·한라봉·레드향·사과·배·천혜향)으로 구성된다. 한정 수량으로 판매된다.
고물가 속 소비자들의 부담을 덜어주기 위한 파격적인 할인 혜택도 준비했다. 기획전 기간 동안 인기 선물세트를 중심으로 최대 55% 할인 혜택을 제공하며 건강기능식품의 경우 15% 추가 할인 쿠폰을 제공한다.
또한, 회원 누구나 참여할 수 있는 ‘황금 복주머니 이벤트’는 추첨을 통해 황금 1돈을 증정한다. 지인 추천을 통해 응모할 경우 추천인과 당첨자 모두에게 혜택이 제공된다.
박서홍 대표이사는 “이번 설 기획전은 새해 ‘복’의 기운을 고객들과 함께 나누기 위해 준비했다”며 “앞으로도 농협맛선은 고객의 일상에 즐거움을 더하는 유통 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
