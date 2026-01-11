0-2 → 3-2 뒤집은 IBK기업은행, 4연승으로 4위 도약…‘봄 배구’ 보인다

프로배구 여자부 IBK기업은행이 4연승을 달리며 4위로 올라섰다. IBK기업은행은 11일 경기 화성실내체육관에서 열린 현대건설과의 2025~2026시즌 프로배구 V리그 안방경기에서 첫 두 세트를 내준 뒤 내리 세 세트를 따내며 3-2(23-25, 17-25, 25-21, 25-19, 15-11)로 역전승했다. 시즌 10승(11패) 고지에 오르며 승점 2를 추가한 IBK기업은행(승점 32)은 나란히 10승 11패를 기록 중인 GS칼텍스(승점 30)를 제치고 4위에 올랐다.
시즌 초반 최하위까지 쳐졌던 IBK기업은행은 여오현 감독대행 체제 아래 포스트시즌 진출을 향해 나아가고 있다.
IBK기업은행 외국인 선수 빅토리아는 이날 개인 최다인 41점(공격 성공률 56.3%)을 폭발시키며 팀 승리를 이끌었다. 육서영(17점), 최정민(11점), 고의정(10점) 등이 두 자릿수 득점으로 힘을 보탰다. 리베로 임명옥은 이날 리시브 7개를 추가하며 V리그 여자부 역대 처음으로 리시브 7000개(7001개)를 돌파했다.
현대건설로서는 3세트 20-22로 뒤진 상황에서 나온 심판 판정이 아쉬웠다. 상대 공격수 빅토리아의 스파이크는 코트 밖으로 벗어났지지만 비디오 판독 결과 블로커 터치 아웃으로 판정이 바뀌면서 경기 흐름까지 바뀌고 말았다.