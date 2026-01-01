광주시·전남도 2일 ‘행정통합 추진 선언문’ 발표

강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 2일 국립5·18민주묘지에서 시도 행정통합 추진 선언문을 발표한다.

1일 광주시와 전남도에 따르면 2일 오전 8시 반 강 시장과 김 지사는 시도청 간부들과 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 참배한다. 참배 후 둘은 ‘시도 행정통합을 추진하겠다’는 취지의 선언문을 발표한다. 선언문에는 시도간 행정통합을 위한 구체적 방법 등이 담길 것으로 보인다.

앞서 김 지사와 강 시장은 각각 시도 행정통합의 뜻을 밝힌 바 있다. 김 지사는 30일 실·국장 정책회의에서 “AI 에너지 전환 시대를 맞아 광주·전남의 대부흥을 위해서는 광주·전남 대통합이 필요하다”면서 행정부지사를 단장으로 한 행정통합 추진기획단 구성을 지시했다. 강 시장도 전남도와 공동으로 행정통합 추진단을 구성할 뜻을 밝혀 1월부터 행정 통합 논의가 본격화할 전망이다.

강기정 광주시장(왼쪽)과 김영록 전남지사가 지난해 8월 나주시청 대회의실에서 열린 ‘광주·전남 특별지방자치단체 추진 선포식’에서 협약서를 들고 화이팅을 외치고 있다. 전남도 제공
행정안전부는 지난달 31일 ‘광주·전남 특별광역연합 규약안’을 승인해 특별지방자치단체로서 본격적인 활동에 나설 수 있는 제도적 기반을 갖추게 됐다.

규약에 따르면 특별광역연합 소재지는 전남도에 두며, 조직 등은 연합 조례를 근거로 꾸리게 된다. 직원은 광주시와 전남도에서 파견된 지방공무원으로 구성된다. 연합의회 의원 정수는 총 12명으로, 양 시·도의원 각 6명씩 동수로 참여해 의사결정의 균형을 확보했다. 예산은 30억 원 규모이며 광주시는 이미 10억 원을 확보한 데 이어 나머지는 올 추경예산에 반영할 예정이다. 전남도도 올 추경을 통해 분담금을 편성할 계획이다.

강 시장은 “특별광역연합을 빠르게 출범시켜 실질적 성과를 내는 동시에 행정통합 논의도 속도감 있게 추진하는 투트랙 전략을 본격화하겠다”고 밝혔다.

정승호 기자 shjung@donga.com
