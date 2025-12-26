KGM ‘무쏘’ 전격 공개

신형 무쏘는 KGM 디자인 철학(Powered by Toughness)을 기반으로 정통 오프로드 스타일을 구현했다. 강인한 스퀘어 타입의 프론트 범퍼와 라디에이터 그릴을 적용해 존재감을 강조, 측면 캐릭터 라인과 볼륨감 있는 차체를 통해 픽업 특유의 역동성을 부각한 것이 특징이다.

KGM은 이날 외관 이미지 공개와 함께 무쏘 디자인 개발 과정을 담은 스케치 영상도 선보였다. 해당 영상은 KGM 공식 홈페이지와 유튜브, 인스타그램 등 공식 채널을 통해 26일 오후 5시부터 공개된다.

아웃도어 감성과 도심 주행 수요를 동시에 겨냥한 선택 사양도 마련됐다. 전면 디자인을 차별화한 ‘그랜드 스타일’ 패키지를 통해 보다 웅장하고 고급스러운 어반 이미지를 강조했다. 이를 통해 오프로드 중심의 활용뿐 아니라 도심 라이프스타일까지 아우르는 폭넓은 선택지를 제공한다는 설명이다.KGM 관계자는 “무쏘는 일상과 아웃도어를 넘나드는 다양한 라이프스타일을 고려해 디자인됐다”며 “강인함과 실용성을 바탕으로 고객에게 편리하고 즐거운 주행 경험을 제공할 것”이라고 말했다.