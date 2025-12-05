여자프로농구 하나은행 이이지마, 아시아쿼터 최초 라운드 MVP 수상

여자프로농구 하나은행의 이이지마 사키(33·일본)가 아시아쿼터 선수 최초로 라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐다.
한국여자농구연맹(WKBL)은 2025~2026시즌 여자프로농구 1라운드 MVP로 이이지마가 뽑혔다고 5일 알렸다. 이이지마는 기자단 투표 총 73표 중 67표를 받아 6표를 얻은 강이슬(31·KB스타즈)을 크게 따돌렸다. 이이지마는 MVP 상금으로 200만 원을 받는다.
이이지마는 1라운드 5경기에 출전해 경기당 평균 19.2점(2위), 7.4리바운드(7위), 1.6도움, 1.4가로채기(공동 3위), 1.2블록슛(공동 3위)을 기록했다. 3점슛 성공 개수(14개)와 성공률(43.8%)은 모두 1위에 올랐다. 하나은행은 이이지마의 활약에 힘입어 KB스타즈와 공동 선두(4승 1패)를 달리고 있다.
WKBL은 지난 시즌부터 아시아쿼터제를 도입했다. 외국인 선수가 라운드 MVP를 받은 건 2019~2020시즌 4라운드 카일라 쏜튼(33·미국) 이후 약 5년 10개월 만이다.
심판부, 경기부 투표로 뽑는 1라운드 기량발전상(MIP)은 신이슬(25·신한은행)이 받았다. 신이슬은 전체 36표 중 17표를 획득해 개인 통산 세 번째로 라운드 MIP에 선정됐다.
조영우 기자 jero@donga.com
