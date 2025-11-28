롯데免, 고용노동부 주관 ‘2025 일·생활 균형 우수기업’ 선정

롯데면세점이 지난 27일 고용노동부가 주관하는 ‘2025 일·생활 균형 우수기업’에 선정됐다고 28일 밝혔다.
이번 평가는 유연근무 활용률, 육아휴직 사용률 등 정량 지표와 더불어 일하는 방식 개선, 일·육아 병행 문화 정착도 등의 정성 지표를 종합해 이뤄졌다. 선정 기업에는 3년간 정기 근로감독 면제, 가족 친화 및 여가 친화 인증제도 가점 등 다양한 인센티브가 제공된다.
롯데면세점은 전사적으로 유연근무제와 일·육아 병행 지원 제도를 균형 있게 강화해 온 점에서 종합적인 높은 평가를 받았다. 본사 직원의 약 80%가 30분 단위로 출퇴근 시간을 선택할 수 있는 시차출퇴근제를 활용하고, 영업점 전 직원이 2주 단위 탄력근무제를 시행하는 등 유연근무제도가 전사적으로 정착됐다. 동시에 다양한 가족친화제도를 운영하며 실제 육아 병행 환경을 개선한 점도 긍정적으로 평가됐다.
롯데면세점은 법정 기준을 뛰어넘는 가족친화제도를 마련해 임직원의 일·육아 병행을 적극 지원하고 있다. 여성 직원은 ▲6개월 단위 최대 2회 사용할 수 있는 난임 휴가 ▲최대 10개월까지 확대된 산전 무급휴가 등 임신과 출산 단계에서 실질적인 도움을 받을 수 있다.
더불어 올해부터는 자녀 돌봄 제도를 강화해 기존 만 8세였던 연장 육아휴직 사용 기한을 만 12세로 확대하고, 남성 직원도 자녀 입학 후부터 만 12세까지 초등돌봄 휴직을 최대 1년 사용할 수 있도록 지원 범위를 넓혔다.
이 같은 제도를 기반으로 롯데면세점의 육아휴직 사용률은 여성 94%, 남성 83%에 달하며, 성별과 관계없이 일과 육아가 조화를 이룰 수 있는 근무 환경을 구축한 것으로 확인됐다.
박상호 롯데면세점 경영지원 부문장은 “롯데면세점의 우수한 사내 복지제도 및 기업문화가 대외적으로 인정받게 돼 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 임직원들의 업무와 생활 간 균형을 지원하고, 모든 성별과 연령대가 일하기 좋은 기업이 될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
롯데면세점은 과거 지점별 노사문화 우수기업 표창을 받은 데 이어, 가족 친화 우수기업 및 여가친화 우수기업 인증을 받는 등 건전한 기업문화를 지속해서 인정받고 있다. 또한 연 8회 전문 심리상담 제공, 주니어보드와 조직문화 TF 운영 등 직원 중심의 조직문화 확산을 위한 다양한 활동을 이어가고 있다.