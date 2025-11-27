렉서스코리아, 커넥트투 연말 기념 ‘그린 크리스마스’ 진행

렉서스코리아가 다음달 1일부터 한 달간 서울 잠실 복합문화공간 커넥트투에서 ‘그린 크리스마스’ 테마 프로그램을 운영한다.
우선 렉서스 전동화 미래를 상징하는 ‘렉서스 일렉트리파이드 스포츠 콘셉트’가 내년 1월 31일까지 특별 전시된다. 하이브리드 플래그십 SUV ‘LX 700h’ 오버트레일 5인승 모델도 함께 전시돼 브랜드의 전동화 기술과 오프로드 역량을 동시에 체험할 수 있다.
이 기간 커넥트투 카페에서는 ‘렉서스 영파머스’ 농작물을 활용한 겨울 한정 메뉴가 새롭게 출시된다. 딸기 주스·딸기 요거트 라떼·딸기 말차 라떼 등 음료 3종과 딸기 케이크·크로플 등 디저트가 포함된다. 올해 영파머스에 새롭게 합류한 농부들의 요거트·허브·말차도 메뉴에 반영해 지속가능한 식재료 생태계를 강조했다.
클래스 프로그램도 마련된다. 오는 12월 17일에는 영파머스 허브 농부와 함께하는 ‘크리스마스 생화 리스 제작 클래스’가 커넥트투 오너스 라운지에서 개최된다. 예약은 네이버 예약 페이지에서 선착순으로 진행된다.
연말 대표 사회공헌 활동인 ‘도서 기부 캠페인’도 한 달간 열린다. 커넥트투 방문객이 기부한 도서는 지역 내 작은 도서관 등에 전달될 예정이다. 올해는 5권 기부 시 영파머스 올리브잎 말차 1박스, 1권 기부 시 아메리카노 교환권을 제공한다. 기부 도서를 활용해 제작한 3.8m 높이의 ‘자이언트 북트리’도 준비된다.
이병진 렉서스코리아 부사장은 “이번 ‘그린 크리스마스’는 전동화 미래와 지속가능한 라이프스타일, 지역사회 상생 가치를 고객과 함께 나누기 위한 행사”라며 “방문객들이 따뜻하고 의미 있는 연말을 보내길 바란다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
