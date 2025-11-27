美특사가 ‘우크라 영토 양보’ 먼저 제안…‘친러 종전안’ 논란 증폭

도널드 트럼프 미국 대통령의 중동 특사이자 우크라이나 종전 협상을 이끌고 있는 스티브 윗코프 특사와 러시아 고위 인사와 나눈 통화 녹취가 공개되면서 워싱턴에 정치적 파장이 확산되고 있다. 윗코프 특사가 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관에 협상 전략을 조언하고 우크라이나 영토 양보를 먼저 제안한 사실이 드러나면서 트럼프 행정부의 친러 종전안 논란이 증폭됐다.
25일 블룸버그 통신이 보도한 양측 녹취록에 따르면, 윗코프 특사는 우샤코프 보좌관과 지난달 14일 통화했다. 윗코프 특사는 우크라이나 종전 협상안을 함께 논의하자며, 둘이 협상안을 마련해 푸틴 대통령이 트럼프 대통령에게 제안하는 방식을 택하자고 제안했다. 윗코프 특사는 “나는 평화 협정을 성사하려면 무엇이 필요한지 안다. 우크라이나 도네츠크 지역과 아마 어느 땅과 다른 땅의 교환“이라고도 말했다. 윗코프 특사가 종전 협상 조건으로 우크라이나의 영토를 러시아에 내주는 방안을 언급한 것이다.
또 로이터통신은 26일 트럼프 행정부가 지난주 공개한 28개 조항의 우크라이나 종전안이 러시아 측 초안을 토대로 만들어졌다고 보도했다. 10월 중순 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너와 윗코프 특사가 푸틴 대통령 최측근인 키릴 드미트리예프 러시아직접투자펀드 대표를 미국 마이애미에서 비밀리에 만난 뒤 ‘28개조 평화안’으로 발전했다는 것이다. 이 평화안에는 우크라이나가 동부 돈바스 지역을 러시아에 넘기고 군대 규모를 60만 명으로 축소하며 나토 확장을 억제하는 등 러시아에 일방적으로 유리한 내용이 담겼다.
이 같은 내용이 알려지자 미국 내에서 즉각 반발이 나왔다. 브라이언 피츠패트릭 공화당 하원의원은 “비밀 회동과 부적절한 개입을 중단하라”고 촉구했다. 돈 베이커 공화당 하원의원은 윗코프 특사 해임을 주장했다. 민주당 일각에서는 반역자라는 표현까지 나왔다. 미국 정부 관계자들과 연방의원들 사이에서는 이 방안이 러시아 입장을 정리한 목록일 뿐 진지한 제안이 아니라는 회의론이 퍼지고 있다. 그러나 트럼프 대통령은 블럼버그통신 보도 내용에 대한 취재진 질문에 “협상 담당자가 으레 하는 일”이라며 윗코프 특사를 옹호했다.
이번 사건의 또 다른 쟁점은 미국과 러시아 최측근 간 통화가 어떻게 언론에 유출됐느냐는 점이다. 외교가와 정보당국에서는 트럼프 행정부의 성급한 종전 협상에 반대하는 유럽 정보기관, 러시아 내부 강경파, 트럼프의 대러 정책에 불만을 품은 미국 정보기관 내부자 등을 유출 배후로 거론한다.
미·러 간 비공개 소통 채널이 적나라하게 드러남에 따라 향후 양국 간 신뢰 구축과 민감한 종전 협상 과정은 상당한 어려움을 겪을 것으로 전망된다. 크렘린궁은 “평화 노력을 방해하려는 시도”라며 유출을 비난했고, 우크라이나 측도 “이번 유출과 무관하다”고 밝혔다. 트럼프 대통령이 윗코프 특사를 재신임했지만 협상 과정의 공정성에 타격을 입었다는 평가가 지배적이다.
