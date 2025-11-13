굿바이 페니…美 1센트 동전, 232년 만에 생산 중단

미국이 232년 역사의 1센트(페니) 동전의 생산을 중단했다. 올 2월 도널드 트럼프 대통령이 생산 중단 지시를 내린 데 따른 것이다.
12일(현지 시간) 로이터 통신은 미 필라델피아 조폐 시설에서 마지막 유통용 1센트 동전 생산이 이뤄졌다고 보도했다. 미 재무부에 따르면 1센트 동전 생산 비용은 1개당 1.69센트로, 생산 비용이 액면 가치보다 더 커 생산할 수록 손실이 쌓이는 구조다.
올 2월 9일 트럼프 대통령은 자신의 ‘트루스소셜’에 “미국은 너무 오랫동안 2센트 이상의 비용이 드는 페니(1센트)를 주조해 왔다. 이것은 낭비”라고 밝혔다. 과거 버락 오바마 전 대통령도 페니가 폐지돼야 한다고 주장한 바 있다. 재무부는 생산 중단에 따른 비용 절감 효과는 연간 5600만달러에 이를 것으로 추산했다.
다만 1센트 동전은 여전히 법정 화폐로 남는다. 여전히 시중에 약 3000억개의 1센트 동전이 유통되고 있는 것으로 추산되기 때문이다. 재무부는 이번 생산 중단에 따라 일정 기간이 지나면 1센트 동전 부족해지면서 사업체들이 가격을 5센트 단위로 맞출 것으로 보고 있다.
미 1센트 동전은 1793년 처음 발행됐다. 일반 유통용 1센트 동전의 생산은 중단되지만 수집용 1센트 동전 생산은 앞으로도 제한적으로 이뤄질 예정이다. 앞서 캐나다와 호주, 아일랜드, 뉴질랜드 등도 비용 절감 등을 이유로 최저 액면가치 동전의 생산을 중단했다.
