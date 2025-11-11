‘당구계 김연아’ 이미래, ‘입스’ 이겨내고 1731일 만에 우승

‘당구계 김연아’ 이미래(29·하이원리조트)가 4년 8개월 28일 만에 다시 우승 트로피를 들어 올렸다.
이미래는 10일 강원 정선군에서 열린 2025~2026시즌 프로당구 7차 투어 ‘국민의 행복쉼터 하이원리조트 챔피언십’ 여자부(LPBA) 결승에서 이우경(28·에스와이)을 4-3(11-9, 3-11, 3-11, 11-4, 8-11, 11-1, 9-3)으로 꺾었다.
이미래는 그러면서 2020~2021시즌 5차 투어 ‘웰컴저축은행 웰뱅 챔피언십’ 이후 1731일 만에 우승 트로피를 들어 올렸다.
당시 이미래는 같은 시즌 3, 4차 투어를 포함해 3개 대회 연속 우승을 차지했다.
프로당구 남녀부를 통틀어 처음 나온 3회 연속 기록이었다.
이미래는 프로당구 원년인 2019~2020시즌 메디힐 챔피언십에서도 우승을 차지했다.
프로당구 역사상 통산 4승을 가장 먼저 거둔 역시 이미래였다.
그러면서 ‘당구 퀸’으로 떠올랐고 팬들 사이에서 ‘당구계 김연아’로 통했다.
그러나 이후 교통사고 후유증 등으로 ‘입스’에 시달리며 프로당구 남녀부를 통틀어 가장 긴 우승 공백에 시달린 끝에야 다시 정상에 섰다.
이미래는 “지옥 같은 마음으로 살고 있었다. 사실 아직도 (입스를) 겪고 있다. 벗어나기 위해 부단히 노력하는 중”이라고 말했다.
그러면서 “그러한 과정 중에 우승을 하게 돼 더욱 뜻깊다. 여기서 안주할 수 없다. 앞으로 더욱더 노력해 (입스를) 벗어날 것”이라고 덧붙였다.
이미래는 계속해 “마지막 우승 이후 금방 우승할 수 있을 거라 생각했는데 너무 오래 걸렸다”면서 “‘우승을 다시 할 수 있을까’라는 두려움도 굉장히 컸지만 이번에 우승하게 돼 너무 기쁘다”고 했다.
이미래는 이번 우승 상금 4000만 원을 보태 누적 상금랭킹 5위(1억8152만5000원)로 올랐다. 시즌 랭킹도 종전 14위에서 4위로 끌어 올렸다.
