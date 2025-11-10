‘대장동 항소 포기’ 노만석 묵묵부답…정성호, 입장 발표 예정

노만석 검찰총장 권한대행(대검찰청 차장)이 10일 법무부로부터 항소 포기 지시를 받았냐는 질문에 “다음에 말씀드리겠다”고만 답했다. 이날 오전 예정된 정성호 법무부 장관의 도어스테핑(약식 문답)을 앞두고 말을 아낀 것으로 보인다.
노 권한대행은 이날 오전 출근길에서 취재진과 만나 ‘항소 포기가 권한대행의 판단이라는 어제 입장은 그대로냐’는 질문에도 별다른 답을 하지 않지 않았다.
그는 전날 입장문을 내고 “대장동 사건은 통상의 중요 사건처럼 법무부의 의견도 참고한 후 종합적으로 고려해 항소 제기하지 않기로 판단했다”며 “저의 책임하에 중앙지검장과 협의를 거쳐 숙고 끝에 내린 결정”이라고 밝혔다.
‘대장동 사건’ 항소 포기 배경에 대해 직접 설명하고 나섰지만 사의를 표명한 정진우 서울중앙지검장이 곧이어 “대검의 지시를 수용하지만 중앙지검의 의견이 다르다는 점을 명확히 하고 이번 상황에 책임을 지기 위해 사의를 표명했다”고 말하면서 논란은 커졌다. 노 권한대행이 “정 지검장과 협의했다”고 밝혔지만 정 지검장이 “의견이 달랐다”고 사실상 반박하는 등 후폭풍이 일고 있는 것이다.
앞서 수사팀은 검찰 내부망에 글을 올려 “법무부 검찰국에서 (정성호) 장관에게 항소 필요성을 보고했지만 장관과 차관이 이를 반대했다고 들었다”며 “중앙지검과 대검 수뇌부가 항소 필요 판단을 번복하게 된 경위 등에 대해 대검 및 법무부 수뇌부가 명확히 설명해 달라”고 반발하는 입장문을 냈다.
논란이 수그러들 기세를 보이지 않자 법무부는 9일 공지를 통해 “10일 오전 10시30분 전후 장관 도어스테핑을 진행한다”고 알렸다. 정 장관은 도어스테핑에서 검찰의 대장동 항소 포기 결정과 관련한 법무부의 입장과 당시 의사결정 과정 등을 밝힐 것으로 전망된다.