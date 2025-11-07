李 “인종차별” 질책에…김철수 적십자회장 사의 표명

金회장, 직원들과 외국 대사 얘기하며
“새까만 사람들” 발언으로 인종차별 논란이 일었던 김철수 대한적십자사 회장이 사의를 표명했다. 이재명 대통령의 감찰 지시가 내려지자 물러난 것으로 보인다.
“얼굴 새까만 사람들만 모였더만” 발언
적십자사 측은 7일 “김 회장이 이번 사태 모든 책임을 지고 물러나겠다는 뜻을 표했다”고 밝혔다. 이재명 대통령이 김 회장의 인종차별 발언을 경고하며 감찰을 지시하자마자 사의를 표명한 것이다.
이날 대통령실은 “적십자회장이 앙골라, 인도, 체코, 스리랑카 등 외국 대사를 대상으로 인종차별 언행을 했다는 언론 보도와 관련해, 이재명 대통령은 해당 행위를 엄중 질책하고 복지부에 감찰을 지시했다”고 밝혔다.
이어 “이 대통령은 인종, 민족, 국가, 지역 등 모든 차별과 혐오는 국가공동체를 위해하는 심각한 반사회적 행위라며 확실한 근절대책을 수립하라고 각 부처에 지시했다”고도 했다.
전날 JTBC는 2023년 열린 고액 기부자를 위한 적십자사 갈라쇼 이후 김 회장이 직원들과 함께한 자리에서 ‘인종차별’ 발언을 했다고 보도했다.
보도된 녹취에서 김 회장은 “외국 대사들 별 볼 일 없는 사람들이 다 모이더라고”라며 “그냥 얼굴 새까만 사람들만 다 모였더만 보니까”라고 했다. 해당 행사에 참석한 외국 인사들은 앙골라, 인도, 체코, 스리랑카 등 7개국 대사와 대사 부인들로, 김 회장은 그들을 ‘새까만 사람들’이라고 지칭하며 인종차별 발언을 한 것이다.
김 회장은 논란이 되자 사내 게시판에 “어떤 이유로든 저의 발언은 정당화될 수 없다”며 “고개 숙여 사과드린다”는 글을 올렸다.
김 회장은 윤석열 전 대통령 후원회장 출신으로 2022년 20대 대선을 두 달 앞두고 통일교 간부가 권성동 국민의힘 의원에 부정 청탁을 한 자리에 동석하기도 했다.
