안성팜랜드, 할로윈 이벤트 더한 코스모스 꽃밭으로 초대

농협 안성팜랜드가 다채로운 코스모스와 색다른 할로윈 분위기가 어우러진 가을 행사를 준비했다.
내달 2일까지 진행하는 코스목동축제는 수많은 코스모스와 핑크뮬리를 흠뻑 즐길 수 있다. 축제 현장에서 촬영한 사진을 안성팜랜드 인스타그램 계정으로 DM전송하면 추첨을 통한 무료 입장권도 받을 수 있는 SNS인증 행사도 동시 운영한다.
할로윈을 테마로 조성한 잭오랜턴 포토존과 유령의 방은 유쾌한 분위기를 연출할 계획이다. 이곳에는 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 색다른 포토존을 마련했다. 특히 10월 25일부터 26일, 11월 1일부터 2일 주말에는 어린이 관람객을 대상으로 사탕 룰렛 행사와 유령의 방 체험이 운영된다. 사탕·스티커·볼펜 등 경품도 받을 수 있다.
강민경 안성팜랜드 분사장은 “가을 정취가 한창인 꽃밭의 낭만과 할로윈의 유쾌함을 즐길 수 있는 안성팜랜드 가을축제에 많은 분들이 방문해 특별한 추억을 남기시기를 바란다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0