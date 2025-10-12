[단독]서희건설 이봉관 회장 국감 불출석…‘사위 채용청탁 의혹’

김건희 여사에게 6000만 원대 귀금속을 건내 인사 청탁을 했다는 의혹을 받는 이봉관 서희건설 회장이 13일 국회 국토교통위원회 국정감사에 불출석 의사를 전달한 것으로 확인됐다.
12일 국회 국토위 소속 더불어민주당 이건태 의원실에 따르면 이 회장은 “건강이 좋지 않고 거동이 불편한 상황”이라며 국회 국토위 국감 증인 불출석 사유서를 제출했다. 이 회장 측은 “지난 8월경부터 다발성 중증 협착 등 위중한 심장 질환으로 돌연사 위험이 있다는 진단을 받고 현재 심장 수술을 준비하고 있다”고 밝혔다.
앞서 국토위는 서희건설 인사 청탁 의혹과 시공 중인 지역주택조합 사업지 10곳에 대한 정보공개 미흡, 공사비 증액 요구 등 18건의 행정위반 등을 이유로 이 회장을 증인으로 채택했다. 이 회장은 사위인 박성근 전 국무총리비서실장을 공직에 앉히기 위해 김건희 여사에게 6000여만 원 상당의 귀금속을 건넸다는 의혹을 받는다. 그는 김건희 특검(특별검사 민중기)에 제출한 자수서에 2022년 대선 직후 김 여사에게 고가의 귀금속을 전달했다고 기술했다.
이번 국회 국토위 국감에서도 이 회장에 대해 서희건설 인사 청탁 의혹에 대한 질의가 예상됐다. 특히 윤석열 정부와 건설사 사이의 유착 의혹에 대한 집중 질의가 예고됐지만, 이 회장의 불출석 통보로 인해 진행이 불투명해진 상황이다.
다만, 이 회장과 함께 증인으로 채택된 서희건설 김원철 대표는 국회 국토위 국정감사에 출석할 예정이다. 국회 국토위는 김 대표에 대한 질의 내용에 따라 이달 말 종합감사 때 출석을 재요구하는 방안을 검토 중이다.
