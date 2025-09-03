“서부산권 문화 수준이 높아진다” 클래식 공연장 ‘낙동아트센터’ 준공

부산 강서구에 서부산권 최초의 클래식 전용 공연장이 조성됐다. 부산시는 강서구 명지지구 근린공원 1호 부지에 지상 3층, 지하 1층 규모의 ‘낙동아트센터’를 건립했다고 3일 밝혔다.
낙동아트센터는 한국토지주택공사(LH)가 630억 원을 투입해 건립한 뒤 시에 기부채납했다. 이 시설은 명지지구 개발사업자인 LH가 층수 완화 조치에 따른 보상 차원에서 주민들에게 혜택을 주자는 취지로 건립이 추진됐다. 2016년 부산시, 강서구 LH가 3자 간 업무협약을 체결한 뒤 2021년 11월 착공해 최근 준공 절차를 마쳤다.
공연장은 987석의 클래식 전용 ‘콘서트홀’과 300석 다목적 ‘앙상블극장’을 갖췄다. 콘서트홀은 울림감과 공간감이 탁월한 ‘슈박스(shoebox)’형 구조로 설계한 게 특징이다.
앞서 시는 5월 ‘부산시 문화예술회관 관리 및 운영 조례’를 제정해 낙동아트센터 운영을 강서구에 위임했다. 내년 1월 정식 개관을 하기 위해 최근 2차 추가경정예산에서 운영비와 초기 시설 구축비 13억 원을 반영했다. 개관 기념 공연으로 ‘클래식 부산’의 기획 프로그램도 연계할 예정이다. 강서구는 전담 사업소를 신설하고 공연 전문 인력을 확충하며 개관 준비에 본격 착수했다.
조유장 시 문화국장은 “낙동아트센터가 서부산 주민들의 문화 접근성을 높이는 거점 공간이 될 수 있도록 개관 준비에 최선을 다할 것”이라고 말했다.
