백종원 사재 100억 출연…가맹점주 상생 조치에 쓴다

백종원 더본코리아 대표이사가 고객과 점주들의 신뢰를 회복하기 위해 사재를 출연한다. 자신이 가진 주식을 담보로 마련한 100억 원 규모다.
2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 더본코리아는 최대주주 등의 주식보유 변동 현황을 공시했다. 이에 따르면 백 대표는 개인 주식을 담보로 담보대출 20억 원과 한도대출 100억 원 등 총 120억 원 규모의 대출 약정을 체결했다.
이에 대해 더본코리아 측은 “공시된 120억 원 중 100억 원의 한도대출 약정 금액은 백 대표의 사재 출연 자금”이라며 “지난 6월 30일 발족한 상생위원회 운영 및 안건 실행 비용 등에 순차적으로 활용될 예정”이라고 설명했다.
더본코리아 상생위원회는 가맹점 대표와 본사 임원, 외부위원 등 3각 구도를 통해 실질적으로 상생 구조를 제도화하는 공식 협의체다.
상생위는 출범 이후 △배달 매출 수수료 50% 감면 △월세 카드결제 서비스 도입 △전문화된 마케팅 지원 등 구체적인 상생 안건을 결정해왔다.
백 대표 상생회 발족식에서 “고객과 점주 신뢰를 위한 새로운 모델을 만들어 나갈 수 있도록 상생위원회의 든든한 후원자 역할로 묵묵히 지원해 나가겠다”고 밝힌 바 있다.
