반정부 시위에 놀란 인니 정부…“의원 주택수당·특혜 폐지” 백기

인도네시아에 의회가 논란이 된 주택수당을 폐지하기로 하면서 5일 동안 진행된 시위가 소강상태에 접어드는 분위기다. 인도네시아 최대 학생 연합 단체 및 일부 시민단체는 보안 검색 강화 등을 이유로 예정된 시위를 취소했다. 다만 일부 지역에선 여전히 시위가 예정돼 있다.
1일(현지 시간) 현지 매체 콤파스에 따르면 현지 최대 학생 연합체인 인도네시아학생집행위원회는 이날 자카르타에서 시위를 하지 않을 예정이라고 밝혔다. 학생위원회 관계자는 콤파스에 “자카르타 상황이 매우 좋지 않다고 판단해 오늘은 거리에 나가지 않을 것”이라고 말했다. 그러나 “앞으로 시위는 계속할 예정”이라면서도 “향후 1주일 동안 상황을 보고 (시위 지속 여부를) 결정할 계획”이라고 말했다. 다만 일부 관계자는 2일 시위를 계속할 예정이라고 밝히는 등 내부에서도 의견이 엇갈리는 모양새다.
이들의 결정은 군경의 보안 및 검문 검색이 강화된데 따른 조치다. 전날 프라보워 수비안토 대통령은 8개 정당 의원들과 주택 수당 및 국회의원 특혜 박탈을 발표하면서 동시에 “폭력과 테러를 용납 않을 것이라고 밝혔다. 그의 측근인 샤프리 샴소에딘 국방부 장관 역시 “군대와 경찰이 폭도와 약탈자에 대해 강력한 조치를 취할 것”이라고 경고했다.
알자지라에 따르면 실제로 1일 인도네시아 군경은 수도 자카르타 전역에 검문소를 설치했다. 장갑차 등을 배치해 의회 앞 시위대를 무력으로 해산시켰다.
이에 따라 ‘인도네시아 여성 연합’ 및 일부 시민단체들은 “당국의 폭력을 우려한다”며 예정된 시위를 취소한다고 밝혔다. 다만 학생뿐만 아니라 차량공유서비스 ‘고젝’과 ‘그랩’ 소속 오토바이 기사 등 노동자 단체의 입장은 아직 알려지지 않아 이날 시위가 완전히 취소될지는 미지수다. 자바 서쪽등 일부 지역에서는 여전히 시위를 예고하고 있다.
국회의원에게 지난달 10월부터 5000만 루피아(한화 약 423만 원)의 주택 수당을 매월 지급 했다는 사실이 밝혀지면서 이달 25일부터 시작된 시위로 인도네시아 전역에서 지금까지 8명이 숨졌다. 프라보워 대통령은 이달 3일로 예정된 방중 일장도 취소하며 국내 상황 안정에 나섰다.
