전국 월세 비중 60% 넘었다…7월 누적 100만 건 넘어

전국 전월세 계약 중 월세 비중이 처음으로 10건 중 6건을 넘어선 것으로 나타났다. 17일 대법원 등기정보광장에 따르면 올해 1~7월 전국에서 확정일자를 받은 주택 월세 계약은 105만6900건으로 전체 전월세 계약(170만6510건)의 61.9%를 차지했다. 대법원이 관련 통계를 집계하기 시작한 2010년 이후 1~7월 기준 60%대에 진입한 건 올해가 처음이다.
1~7월 기준 전국 월세 비중은 2021년 42.5%에서 2022년 51%, 2023년 55%, 지난해 57.3%로 매년 증가했다.
올해 월세 계약 건수는 지난달 100만 건을 돌파했다. 1~7월 기준 전국 월세 계약은 2022년부터 지난해까지 모두 80만 건 수준이었다. 연간으로는 2022년 140만284건으로 처음 100만 건을 넘긴 뒤 2023년 139만4981건, 지난해 142만8986건이었다.
정부의 6·27 대출 규제로 소유권 이전 조건부 전세 대출이 금지되고 전세퇴거자금 대출도 1억 원으로 제한되면서 월세화 현상이 심화된 영향으로 풀이된다. 2020년 전셋값 급등세와 전세사기 여파로 인한 세입자들의 전세 이탈 현상도 월세화 가속화에 영향을 주고 있다.
소유 주택 없이 전월세로 사는 무주택 가구도 약 1000만 가구에 육박하는 것으로 나타났다. 이날 통계청 주택소유통계에 따르면 2023년 기준 전국의 무주택 가구는 전년 대비 7만7374가구 늘어난 961만8474가구로 집계됐다. 무주택 가구는 가구원 중 한 명도 주택을 소유하지 않은 가구를 뜻한다. 전체(약 2207만 가구)의 43.6%가 소유 주택 없이 전세나 월세로 살고 있는 것이다.
지역별로는 수도권의 무주택 가구가 506만804가구로 절반 이상을 차지했다. 경기의 무주택 가구가 238만2950가구로 가장 많았고, 서울(214만3249가구)이 다음으로 많았다. 특히 서울의 무주택 가구는 전체의 51.7%로 17개 시도 가운데 유일하게 절반을 넘겼다. 서울 등 수도권 중심으로 집값 상승세가 이어지고 청년과 고령층 1인 가구가 늘어난 점이 무주택 가구 증가의 원인으로 꼽힌다.
무주택 가구 증가세에 월세 전환이 겹치며 전문가들은 세입자의 주거비 부담이 가중될 것이라고 지적했다. 박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원은 “전세의 월세화가 추세가 된 상황에서 주거 비용이 늘어나며 무주택자의 내 집 마련은 늦어지고 주거 환경 양극화는 더 심해질 것”이라며 “임대차 시장 공급을 늘리거나 자금력이 부족한 주거 취약계층을 지원할 수 있는 대책 마련이 뒷받침돼야 한다”고 했다.
