엔카닷컴, 2021년 3분기 신입·경력사원 채용

엔카닷컴이 2021년 3분기 신입 및 경력 공개 채용을 진행한다.이번 3분기 공개 채용은 제작 개발, 사업 서비스 기획, 경영지원분야의 신입 및 경력사원 모집으로 16개 직무로 나눠 채용을 진행한다. 서류 접수는 엔카닷컴 채용 사이트에서 실시하며 기간은 내달 4일까지다.모집분야는 제작/개발분야의 경우 ▲백-엔드 개발 ▲프론트-엔드 개발 ▲iOS 앱 개발 ▲DevOps 엔지니어 ▲비교견적(온라인 경매) PO ▲웹/앱 서비스 기획 PM 분야다. 사업/서비스분야는 ▲온라인사업기획(팀리더) ▲서비스 생산 프로세스 설계 ▲비교견적 운영 및 기획 ▲사업기획 및 데이터분석 ▲컨설팅(서울 강서/수원) ▲진단/성능점검 분야, 경영지원분야는 ▲채용담당 ▲페이롤 & 시스템 개선 ▲현장조직 인사담당 ▲회계담당 분야다.특히 엔카닷컴은 IT 인재 확보에 주력해 이번 분기 공채 중 제작/개발분야의 채용 인원을 가장 크게 모집하고 있다. 엔카닷컴은 IT 플랫폼사로서 기업 역량이 강화 됨에 따라 매년 개발자 채용 규모를 꾸준히 확대하고 있으며 현재 재직 중인 IT 분야 인력은 약 30%에 달한다.3분기 공채 채용 과정은 신입 및 경력 정규직의 경우 서류 접수, 실무진 면접, 임원 면접 순으로 진행된다.연승원 엔카닷컴 인사팀장은 “엔카닷컴은 국내 1위의 자동차 거래 플랫폼으로서 자동차 시장에 대한 인사이트와 IT 기술력을 기반으로 나날이 성장 곡선을 그리고 있다”며 “매 분기 공개 채용을 통해 다양한 분야의 우수한 인재 확보에 집중하며 업계 경쟁력을 더욱 공고히 하고 있다”고 말했다.동아닷컴 정진수 기자 brjeans@donga.com