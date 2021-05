근육운동으로 연 인생 2막 “최고령 보디빌더 될래요”[양종구의 100세 시대 건강법]

100세 시대 건강법, 시니어 보디빌더 겸 모델 (임종소 & 권영채 씨 인터뷰)

임종소 씨(오른쪽)와 권영채 씨가 헬스클럽에서 근육운동을 하다 함께 포즈를 취했다. 권영채 씨 제공.

임종소 씨(오른쪽)와 권영채 씨가 4월 28일 서울 중구 충무로 남산스퀘어 대한보디빌딩협회 코치아카데미에서 열린 ‘양종구 기자의 100세 시대 건강법’ 오프라인 행사에서 포즈를 취했다. 이훈구 기자 ufo@donga.com

임종소 씨가 한 피트니스대회에서 연기하고 있다. 임종소 씨 제공.

임종소 씨가 시니어 모델로 활약하고 있는 모습. 임종소 씨 제공.

패션 모델로 포즈를 취한 권영채 씨. 권영채 씨 제공.

권영채 씨가 피트니스대회에서 연기하고 있다. 권영채 씨 제공.

권영채 씨가 모델로 활약하고 있는 모습. 권영채 씨 제공.