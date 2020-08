“한 번 흑인에 가면…” 샘오취리, 성적 발언에 동의 ‘뒤늦게 논란’

샘 오취리.



문제가 된 댓글. 출처= 인스타



최근 관짝소년단을 패러디한 고교생들에게 ‘흑인 비하’라며 비판한 샘 오취리가 또다시 논란에 휩싸였다. 동양인 비하 제스처에 이어 여성 연예인을 향한 성적인 농담에 동의를 표한 것이 뒤늦게 드러난 탓이다.앞서 지난해 3월 샘 오취리는 자신의 인스타그램에 배우 박은혜와 함께 찍은 사진을 올리면서 “누나. 우리가 오렌지 카라멜”이라고 덧붙였다.문제가 없는 게시물처럼 보이지만, 논란은 한 네티즌의 “Cute once you go black you never go back(귀엽네. 흑인에게 가면 다시 돌아오지 못 한다)”이라는 댓글에서 시작됐다.이후 샘 오취리는 해당 댓글에 “preach”라고 대댓글을 달았다. ‘preach’는 사전적 의미로 ‘(교회 집회 때) 설교하다’다. 하지만 상대방의 말에 ‘동의’하는 의미로도 사용된다.여성 연예인을 향한 성적 발언에 동의한 것은 물론, 본인이 최근 불쾌해한 ‘흑인’을 두고 한 저질스러운 농담에 아무렇지 않게 반응하면서 황당함을 자아냈다.게시물을 본 국내 네티즌들은 “전형적인 내로남불(내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜)”, “박은혜 뿐만 아니라 그 어떤 여성에게도 쓰면 안 되는 문장에 동의하다니”, “이런 의미에는 흑인 인증하냐” 등 분노했다.한 네티즌은 “이게 바로 오취리의 성인지 감수성”이라고 비꼬기도 했다.한편 샘 오취리는 지난 13일(현지시각) BBC와의 인터뷰에서 관짝소년단 패러디 비판에 대해 “블랙 페이스가 많은 흑인들과 다문화 국가에서 기피하는 역사적 맥락이 있는 것을 밝히려고 했다”고 해명한 바 있다.조혜선 동아닷컴 기자 hs87cho@donga.com