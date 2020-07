제니, 과감한 오프숄더…아찔 쇄골+섹시 각선미

제니 인스타그램 © 뉴스1

한편 블랙핑크는 지난달 26일 신곡 ‘하우 유 라이크 댓(How you like that)’을 발표했다.



(서울=뉴스1)

걸그룹 블랙핑크 제니가 섹시미를 과시했다.제니는 31일 자신의 인스타그램에 “캐치 미 이프 유 캔(Catch me if you can)”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 제니는 오프숄더 셔츠 원피스를 착용한 채 일자 쇄골라인을 드러내며 섹시한 분위기를 자아내고 있다. 각선미를 드러내는 포즈와 시크한 눈빛으로 독보적인 매력을 과시했다.