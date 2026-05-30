세계 1위 신네르, 56위에 역전패… 佛오픈 2회전 탈락

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‘우승확률 73%’ 1인자 충격 패배
커리어 그랜드슬램 기회도 날려

“갑자기 어지럼증, 컨디션 최악” 얀니크 신네르가 29일 프랑스 파리 롤랑가로스에서 열린 프랑스오픈 테니스대회 남자 단식 2회전 도중 머리에 물을 부으며 열을 식히고 있다. 파리=AP 뉴시스
“갑자기 어지럼증, 컨디션 최악” 얀니크 신네르가 29일 프랑스 파리 롤랑가로스에서 열린 프랑스오픈 테니스대회 남자 단식 2회전 도중 머리에 물을 부으며 열을 식히고 있다. 파리=AP 뉴시스
남자 테니스 세계랭킹 1위 얀니크 신네르(24·이탈리아)가 프랑스오픈 2회전에서 탈락했다. 신네르는 29일 프랑스 파리 롤랑가로스 경기장에서 열린 대회 남자 단식 64강전에서 후안 마누엘 세룬돌로(24·아르헨티나·56위)에게 2-3(6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)으로 역전패했다. 프랑스오픈 남자 단식에서 1번 시드를 받은 선수가 2회전에서 패한 건 2000년 앤드리 애거시(56·미국) 이후 26년 만이다.

이날 패배로 신네르는 커리어 그랜드슬램 도전도 내년으로 미루게 됐다. 신네르는 4대 메이저 대회 가운데 호주오픈(2024, 2025년), 윔블던(2025년), US오픈(2024년)에서 총 네 번 우승했으나 프랑스오픈에서는 우승이 없다. 최근 3개월 동안 한 번도 패배가 없었던 신네르의 연승 행진도 30에서 멈췄다.

신네르는 “경기 후반부터 어지럽기 시작했다. 몸에 힘이 없어서 서브도 잘 안 들어갔다. 이렇게 컨디션이 안 좋은 적은 없었던 것 같다”면서 “그래도 이미 벌어진 일이다. 최선을 다해 가진 걸 다 쏟았는데 오늘 그게 내 최대치였다. 아쉬운 일이지만 그게 스포츠”라고 했다.

올해 프랑스오픈은 ‘더블 디펜딩 챔피언’ 카를로스 알카라스(23·스페인·2위)가 손목 부상으로 빠진 채 막을 올렸다. 여기에 베팅 업체로부터 우승 확률이 73%에 달한다고 평가받았던 신네르까지 탈락하면서 프랑스오픈 역사상 처음으로 세계랭킹 1, 2위 없이 남자 단식 3회전을 치르게 됐다. 또 2024년 호주오픈 이후 9번 연속 메이저 대회 남자 단식 챔피언은 신네르 아니면 알카라스였는데 이 기록도 깨졌다.

#얀니크 신네르#프랑스오픈#남자 테니스#세계랭킹 1위
임보미 기자 bom@donga.com
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