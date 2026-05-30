세계 1위 신네르, 56위에 역전패… 佛오픈 2회전 탈락

남자 테니스 세계랭킹 1위 얀니크 신네르(24·이탈리아)가 프랑스오픈 2회전에서 탈락했다. 신네르는 29일 프랑스 파리 롤랑가로스 경기장에서 열린 대회 남자 단식 64강전에서 후안 마누엘 세룬돌로(24·아르헨티나·56위)에게 2-3(6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)으로 역전패했다. 프랑스오픈 남자 단식에서 1번 시드를 받은 선수가 2회전에서 패한 건 2000년 앤드리 애거시(56·미국) 이후 26년 만이다.
이날 패배로 신네르는 커리어 그랜드슬램 도전도 내년으로 미루게 됐다. 신네르는 4대 메이저 대회 가운데 호주오픈(2024, 2025년), 윔블던(2025년), US오픈(2024년)에서 총 네 번 우승했으나 프랑스오픈에서는 우승이 없다. 최근 3개월 동안 한 번도 패배가 없었던 신네르의 연승 행진도 30에서 멈췄다.
신네르는 “경기 후반부터 어지럽기 시작했다. 몸에 힘이 없어서 서브도 잘 안 들어갔다. 이렇게 컨디션이 안 좋은 적은 없었던 것 같다”면서 “그래도 이미 벌어진 일이다. 최선을 다해 가진 걸 다 쏟았는데 오늘 그게 내 최대치였다. 아쉬운 일이지만 그게 스포츠”라고 했다.
올해 프랑스오픈은 ‘더블 디펜딩 챔피언’ 카를로스 알카라스(23·스페인·2위)가 손목 부상으로 빠진 채 막을 올렸다. 여기에 베팅 업체로부터 우승 확률이 73%에 달한다고 평가받았던 신네르까지 탈락하면서 프랑스오픈 역사상 처음으로 세계랭킹 1, 2위 없이 남자 단식 3회전을 치르게 됐다. 또 2024년 호주오픈 이후 9번 연속 메이저 대회 남자 단식 챔피언은 신네르 아니면 알카라스였는데 이 기록도 깨졌다.
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