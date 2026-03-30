지포어, 日 럭셔리 성지 ‘오모테산도’ 입성

코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 글로벌 럭셔리 골프웨어 브랜드 ‘지포어(G/FORE)’가 일본 시장에서의 견고한 성장을 발판 삼아 지난 11일 도쿄의 럭셔리 랜드마크인 ‘오모테산도 힐즈’에 신규 매장을 오픈하며 아시아 시장 지배력을 한층 강화했다.
코오롱FnC는 2024년 11월 지포어 미국 본사와 일본 및 중국 시장에 대한 독점 마스터 라이선스 계약을 체결하며 아시아 비즈니스의 주도권을 확보했다. 이를 기점으로 2025년 SS(봄여름) 시즌부터 양국 주요 상권에 전략 매장을 선보이며 사업 전개를 본격화하고 있다.
특히 지난해 지포어는 일본 도쿄의 대표적 럭셔리 쇼핑몰인 ‘긴자식스’에 성공적으로 안착하며 가시적인 성과를 거뒀다. 감각적인 디자인과 차별화된 컬러 팔레트를 앞세워 기존 남성 위주였던 일본 골프웨어 시장에서 여성 고객층의 점유율을 빠르게 확보하며 브랜드 파워를 증명해냈다. 이는 지난해 하반기 매출이 입점 초기 대비 약 30% 신장으로 이어지며 현지 프리미엄 골프 시장에 안정적으로 안착하는 동력이 됐다.
이러한 성과를 바탕으로 지포어는 하이엔드 패션의 상징적 장소인 오모테산도 힐즈에 신규 매장을 성공적으로 오픈했다. 세계적인 건축가 안도 타다오가 설계한 오모테산도 힐즈는 글로벌 명품과 하이 컨템포러리 브랜드가 집결한 도쿄의 대표적 쇼핑 성지다. 지포어는 대다수 골프 브랜드가 위치하는 스포츠 섹션이 아닌 하이엔드 패션 브랜드들과 어깨를 나란히 하는 2층의 ‘패션층’에 입점했다. 이로써 긴자와 오모테산도를 잇는 도쿄 내 프리미엄 상권 벨트를 견고히 구축하고 글로벌 럭셔리 브랜드로서의 위상을 한층 강화했다.
새롭게 선보인 매장은 지포어의 DNA인 ‘파괴적인 럭셔리’ 정신을 감각적인 공간으로 구현해냈다. 미국 지포어 팜비치 매장에서 영감을 얻어 밝은 하늘과 해안 도시의 청량한 분위기를 현대적인 감각으로 재해석했다. 블랙 톤을 기반으로 모던함을 강조했던 기존 긴자식스 매장과는 차별화된 밝고 산뜻한 공간감을 선사한다. 매장 구성은 브랜드의 정체성인 슈즈 라인을 중심으로 어패럴과 액세서리까지 완벽한 토털 코디네이션이 가능하도록 배치해 완성도 높은 럭셔리 라이프스타일을 제안한다.
댓글 0