일본 레전드 상대하는 이대호 “지는 버릇 안 돼”…이종범 “오승환 3이닝 부탁”

김인식 감독이 이끄는 한국 프로야구 레전드들은 30일 오후 2시 일본 홋카이도 기타히로시마의 에스콘필드 홋카이도에서 열리는 ‘한일 드림 플레이어즈 게임 2025’에 출전한다.
한일 드림 플레이어즈 게임 2025는 한국과 일본 프로야구 은퇴 선수들이 기량을 겨루는 경기다.
지난해 7월 열린 첫 맞대결에서 한국은 6-5로 앞서다 6회말에만 5점을 내주고 6-10으로 역전패했다.
지난해에 이어 올해도 출전하는 김태균은 29일 에스콘필드에서 공동취재단과 만나 “작년에는 우리가 중반까지 이기고 있었는데, 막판에 일본 대표팀의 뒷심에 무너졌다”며 “올해는 작년보다 선수들이 보강됐다. 작년에 없었던 대호가 와서 작년 패배를 설욕하지 않을까 기대하고 있다”고 말했다.
이어 “최강야구 하면서 다리 쪽이 조금 안 좋아 걱정이긴 한데, 선배님들과 힘 합쳐서 꼭 이기겠다”고 덧붙였다.
이대호는 “팬들을 위한 이벤트이고 즐겁게 할 생각이지만, 잘하고 싶은 욕심은 있다. 경기에 진지하게 임할 생각”이라며 “작년에 졌다. 올해는 이겨줘야 지는 버릇이 안 생긴다. 나는 항상 이기려고 노력했기 때문에 경기에 들어가면 집중하겠다”고 당찬 각오를 밝혔다.
일본에서도 선수 생활을 했던 이대호는 “내가 일본에 있을 때부터 응원하셨던 팬들이 분명히 계실 것 같고, 내가 여기 온다고 해서 응원 오신 분들도 있을 것”이라며 “좋은 모습 보여줘야 내가 보답하는 것이다. 진지하게 해보겠다”고 말했다. 이종범은 “팀이 이기고 있으면 오승환에게 3이닝 정도 던져줘야 한다고 부탁했다. 올해는 현장에 있는 코치도 있고 (방송으로) 야구를 꾸준히 했던 선수들이 있어서 기대가 크다”고 전했다.
그러면서 “작년에는 이기고 있다가 역전 홈런을 맞아서 아쉬움이 컸다. 올해는 같은 일을 되풀이하지 않기 위해 김인식 감독님께서 적절하게 투수 운영을 하실 것 같다. 오승환의 공이라면 충분히 막을 수 있다”고 믿음을 보였다. 오승환은 “은퇴하고 두 달 정도 시간이 지났는데, 바쁜 시간을 보내느라 몸을 제대로 못 만들어서 내일 경기가 걱정”이라며 “상황에 따라서 1이닝 이상도 던질 수 있다고 들어서 내일 상황을 봐야 할 것 같다”고 밝혔다.
일본은 하라 다쓰노리 전 요미우리 자이언츠 감독이 지휘하고, 우에하라 고지, 이와쿠마 히사시 등 일본 프로야구 한 시대를 풍미한 스타들이 대거 출전한다.
