프로 투어 모델-밸런스형-국민 아이언 3종 라인업 완성

브리지스톤골프
V300 시리즈, 아마 골퍼에 인기
컨트롤 좋은 241CB는 프로 애착
242CB+, 안정감-정교함 다 갖춰
브리지스톤골프는 아마추어 골퍼와 입문자들에게 유명한 V300 시리즈로 많은 사랑을 받고 있다. 아울러 고진영, 박현경, 이예원, 지한솔, 정한밀, 최진호 등 많은 투어 프로가 사용하는 ‘투어 모델’ 또한 명작으로 평가받는다. 또한 최근 ‘242CB+’ 아이언을 출시해 ‘V300 9’과 ‘241CB’ 사이의 공백을 채우며 아이언 라인업을 완성시켰다.
241CB는 브리지스톤골프가 자랑하는 단조 아이언 특유의 타구감, 콤팩트한 헤드 형상과 빠짐이 향상된 솔 등 브리지스톤골프의 기술력이 집약된 프리미엄 연철 단조 아이언이다. 전작보다 더 콤팩트해진 헤드는 프로 선수들의 선택을 받기에 충분했다. 날카로운 컨트롤이 가능한 조작성과 프리미엄 연철 단조 소재의 뛰어난 타구감은 프로들이 더 공격적인 샷을 구사할 수 있도록 돕는다.
백페이스 중앙을 가장 얇게 설계해 상하로 무게를 재배치한 241CB의 독창적인 디자인은 스핀 양, 조작성 및 타구감을 극대화한다. 또한 솔의 3면을 커팅한 ‘투어 콘택트 솔’ 디자인은 다양한 잔디와 라이에서도 잘 파고들고 잘 빠져나와 일관된 샷이 가능하게 한다. 번호별로 각각의 특성에 맞게 리딩 에지, 트레일링 에지의 커팅을 세세한 각도까지 조절해 날카로운 샷이 가능하도록 제작했다.
포켓 캐비티 형태는 아이언의 중심을 낮추고 타구감을 향상시킨다. 낮은 무게중심은 미스샷을 보정하고 탄도와 비거리를 늘려 안정감 있는 샷을 가능케 한다. 242CB+는 일반적인 포켓 캐비티 아이언과 달리 이너 포켓 중간 스위트스폿 부분에 리브를 장착해 브리지스톤골프 특유의 부드러운 타구감과 타구음을 구현했다. 또 포켓이 숨겨져 있어 기존 241CB 고객이 콤보 구성을 할 수 있을 정도로 날렵한 외관을 유지했다. 롱 아이언에는 텅스턴 웨이트를 장착해 볼을 띄우기 쉽도록 설계하고 번호별로 무게 배분을 달리해 조작성을 높였다.
241CB에 적용된 투어 콘택트 솔 또한 242CB+에도 적용됐다. 실제 잔디 테스트를 통해 연구한 번호별 최적의 솔 커팅 간격을 적용해 솔 빠짐의 완성도를 높였다. 이를 통해 러프, 언덕 등 다양한 환경에서도 일관된 스윙을 구현할 수 있게 한다.
241CB와 242CB+ 아이언은 6자루 세트 기본 구성으로 전국 온오프라인 매장에서 만나볼 수 있다. 자세한 내용은 브리지스톤골프 홈페이지에서 확인할 수 있다.
