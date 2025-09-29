독자 설계로 부드러운 타구감의 ‘제로토크 퍼터’

프리미엄 골프 브랜드 PXG 공식 수입원 ㈜카네(회장 신재호)에서 아이코닉한 말렛 퍼터 디자인과 제로토크 기술이 결합된 신제품 ‘Bat Attack ZT(이하 뱃어택)’를 지난 6월 출시한 이후 온라인 1차 물량은 하루 만에 완판되고 오프라인에서도 대기 예약이 줄을 잇는 등 큰 인기를 끌고 있다.
지난 7월에는 PXG 최초의 블레이드형 제로토크 퍼터인 ‘Hell Cat(이하 헬캣·사진)’을 출시해 국내 골프 시장의 제로토크 열풍을 이어가고 있다. PXG에서 출시한 제로토크 퍼터는 현재까지 총 4종으로 △앨런 크롬 △앨런 더블블랙 △뱃어택 △헬캣이다.
PXG 브랜드의 시그니처 말렛 디자인이기도 한 뱃어택 제로토크 퍼터는 최상의 퍼포먼스와 페이스 컨트롤, 놀랍도록 부드러운 타구감을 선사한다고 관계자는 전했다.
PXG 제로토크 퍼터의 핵심 기술은 PXG만의 독자적인 ‘S 호젤’ 구조다. 이 설계는 앞서 출시한 PXG 제로토크 퍼터 시리즈인 ‘Allan(앨런)’ 퍼터를 기반으로 샤프트 축을 CG(무게중심) 바로 위에 정렬함으로써 스트로크 시 페이스 회전을 최소화하고 토크를 제거해 스트로크 조정 없이도 일정한 페이스 유지에 도움을 준다.
헤드 내부는 중공 구조의 형태로 PXG의 특허기술인 ‘S COR 폴리머’가 주입됐으며 퍼터 내부 공간의 약 31%를 차지한다. 이러한 구조는 무게를 헤드 외곽으로 재배치해 MOI(관성모멘트)를 극대화하는 역할을 한다. 헤드 소재는 303 스테인리스 스틸이 사용됐다. 또한 극도로 얇은 퍼터 페이스와 S COR 폴리머 소재의 조합으로 임팩트 시 불필요한 진동을 줄이며 정제된 인서트 사운드를 제공하면서도 밀드 퍼터 특유의 탄탄한 타격감은 유지해준다.
PXG 퍼터의 시그니처 타입인 피라미드 페이스 패턴은 볼의 딤플과 상호작용해 일관된 롤과 정교한 거리감을 조절할 수 있는 퍼포먼스를 구현한다. 힐과 토에 장착된 2개의 웨이트를 통해 전체 헤드 무게 및 밸런스를 사용자에 맞게 조절할 수 있다.
PXG 최초의 블레이드 타입 제로토크 퍼터인 ‘헬캣’ 퍼터는 303 스테인리스 스틸 소재로 본연의 컬러를 살린 깔끔한 디자인과 브랜드 시그니처 로고가 돋보인다. PXG 제로토크 퍼터 시리즈와 마찬가지로 독자적인 S 호젤이 적용돼 샤프트 축을 무게중심 바로 위에 위치시켜 토-업 밸런스 포인트를 구축했다. 이는 스트로크를 매우 안정적으로 비틀림 없이 구현할 수 있게 하며 스퀘어 페이스 유지를 어려워하는 골퍼에게 매우 유용한 설계다.
한편 PXG 제로토크 퍼터 시리즈는 PXG 공식 온라인 스토어 및 오프라인 공식 대리점에서 만나볼 수 있다.
