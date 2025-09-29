시그니처와 모던 두 가지 철학으로 진화한 ‘미즈노프로’ 출시

글로벌 골프 브랜드 한국미즈노는 지난 1일 자사 단조 기술의 정수를 담은 아이언 라인업 ‘미즈노프로’ 시리즈의 신제품 S-1, M-13, M-15를 국내에 정식 출시했다.
올해 2월 출시된 S-3 모델을 포함해 총 4종의 풀 라인업이 완성되며 투어 프로부터 상급자, 중급자 골퍼까지 폭넓은 플레이어의 니즈를 아우른다.
미즈노프로는 미즈노의 장인정신을 상징하는 프리미엄 아이언 라인업이다. 미즈노 히로시마 공장에서만 구현 가능한 ‘그레인 플로우 포지드 HD’ 공법으로 제작되며 금속 단류선을 고밀도로 배치해 타구감을 극대화한다. 여기에 1025E 연철과 코퍼(구리) 언더레이 처리를 더해 임팩트 순간 볼과 페이스 접촉 시간이 길게 느껴지는 부드럽고 깊은 타구감을 완성한다.
이번 신제품은 전통적인 투어 감각과 머슬백의 순수성을 담은 시그니처 라인의 미즈노프로 S-1과 S-3 아이언, 첨단 설계와 번호별 최적 설계로 비거리와 관용성을 강조한 모던 라인의 M-13과 M-15 아이언으로 구성된다. 이를 통해 미즈노는 투어 수준의 정밀한 컨트롤과 감각, 안정적인 비거리와 관용성을 모두 충족하는 새로운 선택지를 제시한다.
미즈노프로 S-1, S-3(시그니처 라인)
미즈노프로 S-1은 투어 프로의 피드백을 바탕으로 설계된 정통 머슬백 아이언이다. 그레인 플로우 포지드 HD 공법으로 페이스와 넥 일체형 단조를 통해 타구부 단류선을 밀집시켜 임팩트 시 울림이 길게 이어지는 유일무이한 타구감을 제공한다. 코퍼 언더레이 플레이팅 공정을 적용해 정교한 컨트롤 성능을 강화했다.
스퀘어 토와 콤팩트한 헤드 형상으로 어드레스 시 안정감을 높였고 바운스를 키운 솔 디자인과 날카로운 리딩 에지를 통해 다양한 라이에서도 안정적인 샷을 구현한다. ‘채널 백 디자인’은 불필요한 진동을 억제해 임팩트 순간 명확한 피드백을 전달하며 깊고 부드러운 타구감을 선사한다. 전작 대비 토 형상이 스퀘어하게 변화해 어드레스 안정감이 높아졌으며 채널 백 디자인은 상급자에게 더욱 명확한 타구 피드백을 제공한다. 정밀한 컨트롤과 투어 감각의 타구감을 동시에 원하는 상급자 및 투어 플레이어에게 최적화된 모델이다.
미즈노프로 M-13, M-15(모던 라인)
미즈노프로 M-13 아이언은 플레이어의 번호별 요구에 맞춘 최적 설계를 적용한 플레이어즈 캐비티 아이언이다. 번호별 다른 구조, 다른 설계를 적용했다.
롱 아이언(4∼5)은 ‘풀 포켓 캐비티’ 구조와 ‘콘투어 엘립스 페이스’ 설계로 반발력을 높이고 고속 에어리어를 확대해 강력한 비거리를 제공한다. 미들 아이언(6∼8)은 ‘마이크로 슬롯’ 구조를 적용해 비거리 향상과 컨트롤 성능을 동시에 강화했다. 숏 아이언(9∼PW)은 원피스 단조 구조로 뛰어난 타구감과 정밀한 컨트롤을 구현했다.
또 ‘트리플 컷 솔’ 설계로 풀스윙 때 헤드 빠짐을 부드럽게 해 다양한 라이에서 안정적인 성능을 보장한다. 이전 모델 대비 얇아진 페이스 두께와 확장된 고초속 영역으로 비거리가 향상됐으며 번호별 최적 설계를 통해 하나의 세트에서 3가지 성능을 경험할 수 있다. 상급자는 물론 중급자에게도 탁월한 성능을 제공하는 플레이어즈 캐비티 아이언이다.
한편 한국미즈노는 이번 미즈노프로 신제품 출시를 기념해 구매 이벤트를 진행한다.
미즈노프로 시그니처 라인 S-1과 S-3, 모던 라인 M-13과 M-15 아이언을 구매하는 고객 대상으로 7아이언 이상 세트 구매 시 미즈노프로 스탠드백 또는 미즈노 프로 T-1 웨지를 사은품으로 증정한다. 전국 한국미즈노 공식 대리점 및 미즈노 공식 온라인몰에서 구매 후 미즈노 브랜드 홈페이지 정품 등록을 완료하면 자동 응모된다. 9월 1일 이후 구매한 상품으로 한정되며 사은품 소진 시 조기 종료될 수 있다.
댓글 0