“골프 장갑이 웃고 있네”… 디자인-그립감 다 잡았다

콜미어
프리미엄 라이프스타일 브랜드 콜미어는 ‘당신의 라이프스타일을 편집하다’라는 슬로건 아래 골프 장갑을 중심으로 한 감각적인 스포츠 액세서리를 선보인다. 기능성과 스타일을 모두 갖춘 제품으로 남녀 골퍼들의 새로운 선택지를 제안한다.
콜미어는 ‘감각적인 라이프스타일 편집숍’을 지향하는 브랜드로 단순한 스포츠용품을 넘어 골프장에서의 경험 자체를 세련되게 만드는 것을 목표로 한다.
브랜드의 첫 대표 제품인 골프 장갑은 △부드럽고 내구성 있는 프리미엄 원단 △통기성과 착용감을 고려한 설계 △남녀 모두의 손에 맞춘 최적의 핏과 안정적인 그립감을 특징으로 한다. 또한 필드 위에서 깔끔하면서도 고급스러운 스타일을 연출할 수 있도록 디자인 디테일에도 공을 들였다.
특히 콜미어 골프 장갑은 30년 이상의 경력을 지닌 전문 생산 공장에서 제작돼 엄격한 품질관리 과정을 거친다. 이를 통해 장시간 라운딩에도 변형 없이 안정적인 퍼포먼스를 제공하며 프로부터 아마추어 골퍼까지 누구나 만족할 수 있는 완성도를 자랑한다.
최근 국내 골프 인구가 꾸준히 증가하면서 남녀 골퍼 모두 기능성과 미적 요소를 동시에 만족시키는 골프용품에 대한 관심이 높아지고 있다. 콜미어는 이러한 흐름에 맞춰 ‘스타일과 성능을 겸비한 골프 장갑 브랜드’로 자리매김하고 있으며 향후에도 다양한 제품 라인업을 통해 브랜드의 가치를 확장해 나갈 예정이다.
문의 및 구입은 공식 인스타그램이나 네이버 스마트스토어에서 할 수 있다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
