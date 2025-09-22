‘어게인 2023’… 이다연, 또 연장서 이민지 울렸다

KLPGA 하나금융 챔피언십
2차 연장끝 우승… 통산 9승 달성
박성국, KPGA 골프존오픈 우승
21일 인천 베어즈베스트 청라 골프클럽(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA)투어 하나금융그룹 챔피언십. 18번홀(파4)에서 계속된 2차 연장전에서 이다연(28)의 4.2m짜리 버디 퍼트가 홀을 돌아 나왔다. 우승 문턱에서 멈춰 선 이다연은 아쉬움을 감추지 못했다. 이민지(29·호주·세계 4위)는 1.9m 거리의 파 퍼트를 남겨둔 터라 3차 연장전 돌입이 유력했다. 하지만 이민지의 퍼트는 거짓말처럼 홀을 빗나갔다. 이다연의 시즌 첫 승이자 통산 9번째 우승은 이렇게 찾아왔다.
‘작은 거인’ 이다연은 2023년 같은 장소에서 열린 같은 대회에서도 연장전에서 이민지를 상대했다. 당시엔 2차 연장전에서 이민지가 0.8m 남짓한 버디 퍼트를 놓쳐 승부는 3차 연장전으로 이어졌다. 이다연은 3차 연장전에서 9.2m짜리 버디 퍼트를 성공시켜 우승했다. 2년 전 최종일처럼 빨간색 치마를 입은 이다연은 “옷과 경기 흐름까지 2023년과 비슷한 느낌으로 흘러가 신기했다. 존경하는 (이)민지 언니와 연장전을 치른 것만으로도 감사했다”고 말했다.
공동 2위로 이날 최종 4라운드를 출발한 이다연은 14번홀(파3)과 15번홀(파5)에서 연속 버디를 낚아 단독 선두로 올라섰다. 이다연의 앞 조에서 플레이한 이민지의 뒷심도 만만치 않았다. 17번홀(파5) 버디로 공동 선두가 된 이민지는 18번홀에서 8.4m 버디 퍼트를 성공시켜 한 타 앞선 채 경기를 마쳤다. 그러자 이다연은 17번홀에서 10.3m 거리의 롱 버디 퍼트를 홀컵에 떨어뜨리며 응수했다. 최종합계 9언더파 279타로 동타를 이룬 이다연은 연장전에서 승리하며 2억7000만 원의 우승 상금을 챙겼다.
이다연은 2년 전 이 대회 이후 한동안 우승이 없었다. 허리 통증에 시달린 지난해엔 1승도 거두지 못했고, 올 시즌 초반엔 교통사고를 당하기도 했다. 이다연은 “우승만 바라보고 달려왔다. 다음 주 메이저 대회(하이트진로 챔피언십)를 앞두고 자신감을 얻었다”고 말했다. 이다연은 2019년 한국여자오픈까지 3승을 베어즈베스트 청라 골프클럽에서 거두는 각별한 인연도 이어 갔다.
미국여자프로골프(LPGA)투어 통산 11승의 이민지는 메인스폰서 대회인 이 대회에서 세 번째 준우승에 그쳤다. 이민지는 2021년엔 3차 연장전 끝에 송가은(25)에게 패하는 등 세 번의 연장전에서 모두 졌다.
같은 날 경북 구미 골프존카운티 선산(파71)에서 열린 한국프로골프(KPGA)투어 골프존오픈에선 박성국(37)이 최종합계 16언더파 268타로 우승했다. 박성국은 2018년 현대해상 최경주 인비테이셔널 이후 7년 만에 통산 2승을 거뒀다.
