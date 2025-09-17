‘롯데팬’에서 NC 1라운더로…신재인 “눈에 불을 켜고 뛰겠다”

신인 드래프트 전체 2순위 지명…“생각 못했지만 기분 좋아”
유신고 선배 김주원과 한솥밥…“선배님 같은 선수 되고파”
프로야구 신인드래프트 전체 2순위로 NC 다이노스 유니폼을 입은 내야수 신재인(18·유신고)은 자신이 ‘롯데팬’이었다고 솔직하게 밝혔다.
이제 NC 소속 선수로 팬이었던 롯데를 적으로 만나게 된 그는 “롯데를 상대할 때는 눈에 더 불을 켜고 하겠다”고 말해 웃음을 선사했다.
신재인은 17일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 ‘2026 KBO 신인드래프트’에서 전체 1순위 박준현(키움 히어로즈)에 이어 2순위로 NC의 선택을 받았다.
당초 박준현과 함께 고교 투수 ‘투톱’으로 뽑혔던 양우진(18·경기항공고)을 지명하지 않겠느냐는 전망도 있었지만, NC의 선택은 야수였다.
임선남 NC 단장은 “신재인은 정확한 콘택트 능력과 강한 손목 힘을 기반으로 장타 생산 능력을 갖춘 우타 거포형 내야수”라면서 “향후 타구 비거리와 타구 속도의 향상이 기대되고, 매 타석 홈런을 기대할 수 있는 파워와 낮은 삼진율을 겸비했다. 주력도 갖추고 있어 단독 도루도 가능하다. 미래에 팀을 대표하는 중심 타자로 성장해주길 기대한다”고 지명 이유를 설명했다.
드래프트 후 만난 신재인은 “아직 (지명) 실감이 나지 않는다. 다른 친구들에게 연락온 것을 보고 기사도 읽어봐야 조금씩 실감이 날 것 같다”며 얼떨떨한 반응을 보였다.
2라운드에 지명된 것을 두고는 “솔직히 전체 5번 이내에 드는 게 목표였는데 2번은 생각도 못했다. 더 빠른 순번에 뽑혔기 때문에 기분이 좋다”며 웃었다.
유신고 선수 중에는 신재인에 이어 외야수 오재원이 전체 3번으로 한화 이글스의 선택을 받았다.
신재인은 “나도, 재원이도 예상을 못했다. 유신고 선수가 이렇게 빠른 순번에 두 명 지명되어서 영광이고, 학교에 대한 자부심도 생겼다”고 했다.
NC에는 유신고 출신 김주원이 핵심 내야수로 뛰고 있다. 향후 신재인의 성장에 큰 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.
신재인은 “선배님이 올해 성적도 좋고 골든글러브 후보로 언급되고 있는데, 정말 본 받고 싶은 점이 많아 선배님 같은 선수가 되고 싶다”고 말했다.
신재인은 응원팀에서 ‘낙동강 라이벌’ 팀이 된 롯데 투수 중 가장 상대해보고 싶은 선수로 김원중을 꼽았다.
그는 “어릴 때부터 많이 봐왔고, 직구와 포크볼이 수준급이라고 들어서 한 번 상대해보고 싶었다. 마무리 투수이기 때문에 중요한 순간에 상대하면 더 좋을 것 같다”고 이유를 설명했다.
곧 만나게 될 이호준 NC 감독에게 자신을 어필해달라고 하자 “공수주 하나 빠짐 없이 다 평균 이상의 능력을 보여줄 수 있다. 유신고 컬러답게 끈질긴 모습을 보여줄 수 있는 선수”라고 강조했다.
데뷔 시즌 목표에 대해서는 “개막 엔트리에 들어 시작부터 1군에서 뛰고 싶다. 기록적으로는 OPS 0.750 이상을 찍는 게 목표”라고 답했다.
