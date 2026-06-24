경기 의왕시, 8년 연속 우수기관 선정…행정 경쟁력 다시 입증

모든 정량 지표 S등급…목표 웃도는 성과
경기 의왕시가 경기도가 주관한 ‘2025년 시군종합평가’에서 우수상을 차지하며 8년 연속 우수기관에 선정됐다. 지방자치단체의 행정 성과와 정책 추진 역량을 객관적으로 측정하기 위해 해마다 실시된다.
인센티브 2억 확보…8년간 교부금만 20억 받아
시군종합평가는 경기도 내 31개 시군을 인구 규모에 따라 1~3그룹으로 나눈 뒤 정부합동평가 연계 지표 79개와 도정 주요 시책 지표 31개 등 110개 지표의 추진 실적을 종합 평가하는 제도다. 의왕시는 이천시, 동두천시 등 11개 시군과 함께 3그룹에 포함됐다.
의왕시는 이번 평가에서 모든 정량 지표에서 최고 등급인 S등급을 받았다. △국민이 하나 되는 정치 △세계를 이끄는 혁신경제 △모두가 잘사는 균형성장 △기본이 튼튼한 사회 △국익 중심의 외교안보 △도정 분야 등 전 평가 영역에서 목표를 웃도는 성과를 거뒀다.
이번 수상으로 의왕시는 재정 인센티브 2억 원을 확보하게 됐다. 최근 8년간 시군종합평가 우수기관 선정으로 확보한 교부금만 20억 원에 달한다. 의왕시는 확보한 재원을 국정·도정 주요 시책과 연계해 주민 불편 해소와 지역경제 활성화 등 시민들이 체감할 수 있는 현안 사업 추진에 활용할 예정이다.
김성제 의왕시장은 “의왕시의 우수한 행정 역량을 다시 한번 인정받은 의미 있는 성과”라며 “시민이 체감할 수 있는 국정·도정 주요 시책을 적극 추진해 시민 모두가 행복한 명품 도시 의왕을 만들어 가겠다”라고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
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