‘여름철 고열·구토 유발’ 치료제 없는 SFTS 감염 주의…“풀밭 누울 때 돗자리 필수”

야외 활동이 잦아지는 여름철을 맞아 살인진드기로 불리는 작은소피참진드기 매개 감염병인 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)에 대한 각별한 주의가 요구된다. SFTS는 치료제나 예방 백신이 없어 치명률이 높은 만큼, 현장에서는 예방수칙 준수가 최선의 방어책이라는 지적이 나온다.
보건당국에 따르면 SFTS는 주로 4월에서 11월 사이, SFTS 바이러스를 보유한 참진드기에 물려 발생한다. 진드기에 물린 후 4일부터 15일 이내의 잠복기를 거쳐 38도 이상의 고열과 오심, 구토, 설사 등 소화기 증상이 나타나는 것이 특징이다. 증상이 악화할 경우 혈소판이나 백혈구 감소로 이어지며, 심하면 다장기부전이나 사망에 이를 수 있다. 국내 SFTS 치명률은 평균 18.5% 수준으로 다른 감염병에 비해 매우 높은 편이다.
특히 농작업이나 등산, 주말농장 등 야외 활동을 할 때 진드기에 노출될 가능성이 크다. 전문가들은 풀밭 위에 옷을 벗어두거나 눕는 행동을 절대 삼가야 한다고 강조한다. 야외 활동 시에는 긴 소매와 긴 바지, 모자 등을 착용해 피부 노출을 최소화하고, 기피제를 사용하는 것이 도움이 된다. 작업이나 활동이 끝난 후에는 입었던 옷을 반드시 세탁하고 샤워를 하며 몸에 진드기가 붙어 있는지 꼼꼼히 확인해야 한다.
만약 몸에 붙은 참진드기를 발견했을 때는 손으로 무리하게 떼어내려 해서는 안 된다. 진드기를 억지로 짜내거나 터뜨리면 진드기 체액 속 바이러스가 인체에 유입될 수 있기 때문이다. 이 경우 핀셋 등을 이용해 진드기 머리 부분을 잡고 수직으로 천천히 제거한 뒤 소독을 해야 하며, 가까운 의료기관을 방문해 처치를 받는 것이 안전하다.
보건소 관계자는 “SFTS는 백신이 없기 때문에 진드기에 물리지 않는 것이 가장 중요하다”며 “야외 활동 후 2주 이내에 고열이나 소화기 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 찾아 진드기 물림 물어봄과 함께 진료를 받아야 한다”고 당부했다.
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