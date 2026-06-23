[인천판/게시판]인천 外

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〈모집〉 인천 □환경 교육=6∼9세 대상 ‘지구를 부탁해―친환경 생활용품 만들기’ 참가자 10명. 27일 오전 10시∼낮 12시 연수도서관 평생1실.

□그림책 교실=4∼6세 대상 ‘책요 선생님과 함께하는 책 읽어주세요!’ 참가자 10명. 7월 6∼27일 매주 월요일 오후 4∼5시 서구도서관 영유아자료실.

□독서 교실=초등학교 3∼4학년생 대상 ‘여름 독서 교실―함께 자라는 우리!’ 참가자 12명. 7월 8, 9일 오후 4시 반∼5시 반 작전도서관 늘배움터.

부천 □진로 탐구=‘미디어 진로 캠프―스크래치 무드등’ 참가자 15명. 7월 11일 오전 10시∼낮 12시 심곡도서관 동아리실. 참가비 9000원.

□그림책 놀이=6∼7세 대상 ‘조물조물 여름 책 놀이’ 참가자 12명. 7월 11일∼8월 8일 매주 토요일 오전 10시 반∼11시 반 수주도서관 다목적실2. 참가비 10000원.


#환경 교육#그림책 교실#독서 교실#진로 탐구#그림책 놀이

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