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사회
안양천 물들인 해바라기 물결
동아일보
입력
2026-06-23 04:30
2026년 6월 23일 04시 30분
양회성 기자
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22일 서울 금천구 안양천 농촌테마풍경길을 찾은 시민들이 활짝 핀 해바라기를 배경으로 사진을 찍고 있다. 금천구는 안양천을 사계절 생태·휴식 공간으로 조성하기 위해 이곳에 2000㎡ 규모의 해바라기 꽃밭을 마련했다.
#안양천
#해바라기
#농촌테마풍경길
#시민
#휴식공간
양회성 기자 yohan@donga.com
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