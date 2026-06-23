울산, ‘고용위기 선제대응지역’ 지정기간 연장 추진

내달 11일에 남구 일자리 지원 끝나
울산시가 남구의 고용위기 선제대응지역 지정 기간 연장을 추진한다.
고용 불안 여전해 6개월 연장 논의
남구는 올해 1월 고용노동부의 고용위기 선제대응지역으로 지정돼 오는 7월 11일까지 석유화학 업종을 중심으로 고용안정 및 일자리 지원사업을 시행하고 있다. 지정 이후 고용유지지원금 지원율이 상향됐고, 울산시는 국비 20억 원을 확보해 석유화학업계 종사자와 구직자를 대상으로 취업장려금 등을 지원하고 있다. 시는 석유화학 업황 회복이 예상보다 늦어지면서 고용 불안 요인이 여전한 만큼 지정 기간 연장이 필요하다고 보고 있다.
이에 따라 시는 고용노동부 울산지청과 함께 현재 7월 11일까지인 지정 기간을 6개월 연장하는 방안을 협의하고 있다. 고용위기 선제대응지역 지정이 연장되면 정부 지원사업을 지속적으로 추진할 수 있어 기업과 근로자의 부담을 덜고 고용 안정에도 도움이 될 것으로 기대된다.
강영구 울산시 경제정책관은 “석유화학 산업 침체 장기화로 지역 기업과 근로자들의 어려움이 계속되고 있다”며 “지정 기간 연장을 통해 지역경제 회복 기반을 마련하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
최창환 기자 oldbay77@donga.com
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