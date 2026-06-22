유한대, ‘2026년 청년도약 인재양성 부트캠프’ 실전인재형 주관대학 선정

유한대학교는 교육부와 한국산업기술진흥원(KIAT)이 발표한 ‘2026년 청년도약 인재양성 부트캠프’ 사업에서 실전인재형 주관대학으로 최종 선정됐다고 밝혔다.
유한대학교는 이번 사업 선정을 통해 ‘K-콘텐츠 기반 AX(AI Transformation) 콘텐츠 제작 및 스마트 융합 서비스’ 직무 분야에서 연간 100명 이상의 인재를 양성한다. 특히 비전공자 및 미취업 청년들이 단기간에 첨단 산업 분야로 진입할 수 있도록 ‘AX커리어 패스트트랙(Fast-Track)’ 교육 체계를 구축할 예정이다.
유한대학교 측에 따르면, 교육 과정은 첨단 산업 분야 선도 기업들의 현업 전문가가 직접 프로젝트를 제안하고 멘토링하는 산업체 참여형 PBL(Project-Based Learning) 중심으로 운영된다. 수료생들에게는 마이크로디그리, 기업 공동 인증, 디지털 배지를 동시에 수여하는 ‘트리플 크레덴셜(Triple Credential)’ 혜택을 제공해 취업 경쟁력을 확보하게 할 방침이다.
유한대학교는 기존 추진하던 ‘AID 전환 중점 전문대학 지원사업’과 연계해 시너지를 극대화할 계획이다. AID 전환 중점 전문대학 지원사업은 교육부에서 2026년 도입한 재정지원 사업으로, 전문대학을 지역사회의 AI·디지털 혁신 거점으로 육성하기 위한 사업이다.
대학 측은 ‘경기 서남부권 AI 직업교육 혁신벨트’를 기반으로 전 연령층을 아우르는 맞춤형 AI 교육 체계를 확립하는 한편, 수료생들이 부천시 등 지역 내 강소기업에 안정적으로 취업하고 정착할 수 있도록 지산학 선순환 생태계를 완성할 계획이다.
장은영 유한대 총장은 “비전공자나 미취업 청년들이 단기간에 역량을 갖춰 첨단 분야로 진입할 수 있도록 돕고, 나아가 지역 경제 활성화와 청년 일자리 문제 해결에 대학의 사회적 책임을 다할 것”이라고 밝혔다.
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