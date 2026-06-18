SK하닉 40대 직원 “회사 덕에 과분한 행복” 1억원 기부

SK하이닉스 직원 김종훈 씨(40)가 사랑의열매에 1억 원을 기부하며 이 단체 고액 기부자 모임인 아너 소사이어티 회원에 가입했다. 아너 소사이어티는 1억 원 이상을 기부했거나 5년 이내 기부를 약정한 개인 고액 기부자 모임이다.
사랑의열매 사회복지공동모금회는 김 씨가 아너 소사이어티 3958호 회원으로 가입했다고 18일 밝혔다.
김 씨는 “최근 인공지능(AI) 반도체 산업의 성장과 회사의 성과 덕분에 과분한 행복을 얻었다”며 “그 결실을 사회로 확장해 이웃들의 미래를 따뜻하게 밝히는 나눔을 실천하고 싶었다”고 말했다.
학창 시절부터 꾸준히 봉사활동에 참여해 온 김 씨는 지난해 회사 내부 교육을 계기로 “진정한 행복은 가진 것을 나누는 데 있다는 사실을 깨달았다”고 말했다.
그는 “앞으로 꾸준히 기부를 실천하는 것이 새로운 목표”라며 “AI와 반도체 기술의 발전이 더 많은 사람에게 기회와 희망으로 이어져 누구도 소외되지 않는 사회가 되기를 바란다”고 덧붙였다.
올해 SK하이닉스 직원의 아너 소사이어티 가입은 지난 4월에 이어 이번이 두 번째다.
신예린 기자 yrin@donga.com
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