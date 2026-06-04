경기 기초단체장 민주 19·국힘 12…‘토허제’ 8곳중 5곳은 국힘

경기도 31개 시군 기초단체장 선거에서 더불어민주당이 19곳을 차지하며 4년 전 완패를 설욕했다. 하지만 국민의힘도 12곳을 사수하는 데 성공하면서 “최악의 참패는 면했다”는 분석이 나온다.
3일 치러진 제9회 전국동시지방선거 경기도지사 선거에서 민주당 추미애 당선인은 국민의힘 양향자 후보를 개표 내내 여유 있게 앞서다 107만 표 차이로 승리했다. 기초단체장 선거 역시 민주당이 2018년 7회 지방선거에서 29곳을 싹쓸이했던 수준의 압승이 점쳐졌지만 막상 투표함을 열어보니 결과는 달랐다. 국민의힘이 성남 용인 하남 과천 등 경기 남부벨트 등 12곳을 사수하면서 두 자릿수 승리로 예상 밖의 선전을 한 것. 2022년 민주당이 9곳, 국민의힘이 22곳을 차지했던 경기도 기초단체장 결과 역시 이번 선거에서는 민주당 19곳, 국민의힘 12곳으로 여야의 우위가 바뀌었다.
● 경기 특례시 3곳 민주당 승
민주당은 경기도 31개 시군 기초단체장 선거에서 무투표 지역구인 시흥을 포함해 19곳을 차지했다. 특히 민주당은 인구 100만 명 이상인 경기도 내 4곳의 특례시 중에서 3곳을 차지했다.
인구 125만 명의 수원특례시장 선거에서는 민주당 이재준 당선인이 재선에 성공했다. 이 당선인은 당선 소감에서 “수원의 중단 없는 발전을 선택해 주신 시민 여러분의 승리이자, ‘수원 대전환’을 계속하라는 시민의 명령”이라며 “그 믿음의 무게를 무겁고 엄중하게 받아들이겠다”고 말했다. 이 당선인은 개표 내내 국민의힘 안교재 후보를 두 자릿수 이상 앞서며 두 번째 당선증을 거머쥐었다.
화성특례시 선거에서는 민주당 정명근 당선인이 박태경 후보를 20%포인트가 넘는 격차로 따돌리며 재선 고지에 올랐다. 앞선 민선 8기 재임 기간 동안 화성시를 특례시로 끌어올린 정 당선인은 “180만 특례시 시대에 걸맞게 행정과 복지, 문화, 교통 인프라를 한 단계 끌어올리겠다”며 “특례시 권한 확보를 통해 시민들이 체감할 수 있는 행정 서비스를 제공하겠다”고 말했다. 고양특례시에서는 민주당 민경선 당선인이 재선에 도전하는 국민의힘 이동환 후보를 제쳤다.
안양에서는 민주당 최대호 당선인이 ‘징검다리 4선’에 성공했다. 2010년 안양시장에 처음 당선된 최 딩선인은 2014년 선거에서는 패했지만 2018년 시장 자리에 복귀한 이후 내리 3선에 성공했다. 안성에서는 민주당 김보라 당선인은 여성 3선 시장 고지에 올랐다. 김 당선인은 “최초의 여성 3선 시장을 허락해 준 안성시민에게 감사하다”며 “유리천장을 실력과 정책으로 부순 안성시민의 승리”라고 했다.
● 국민의힘, 성남-용인 등 남부벨트 사수
이에 맞서 국민의힘은 성남, 용인, 하남, 과천 등 경기 남부벨트를 사수했다. 경기도 전체 선거에서는 패했지만 2022년 민주당이 얻었던 기초단체장 9곳보다 많은 12곳에서 승리한 것.
가장 눈에 띄는 건 이재명 대통령이 재선 시장을 지냈던 성남시장이다. 친명(친이재명) 핵심인 김병욱 후보와 재선에 도전하는 국민의힘 신상진 후보가 격돌한 성남시장 선거에서는 신 후보가 8048표(1.62%포인트)라는 간발의 차이로 승리했다. 이 지역은 성남에서 국회의원을 지낸 두 후보 간 격돌이라는 점에서도 화제를 모았다. 신 당선인은 당선 소감에서 “권력의 그림자가 어른거리는 가운데 그 어느 때보다 힘든 싸움이었다”며 “당면한 성남시 전역의 재건축 재개발을 성공적으로 추진하겠다”고 말했다.
신 당선인이 당선 일성으로 재개발을 언급한 것처럼 경기 남부벨트는 부동산 문제가 당선을 갈랐다는 평가다. 경기 남부를 지역구로 둔 한 민주당 의원은 “정부가 토지거래허가제 대상을 경기 남부로 확대하고 대출까지 강하게 규제하는 네거티브 방식의 정책을 펼친