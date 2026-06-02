정전기로도 폭발할수 있는데…스프링클러-CCTV-대단위 환기시설 없었다

한화에어로 세차례 폭발사고 왜?
강력 화력 추진제 다루는데
진화 장비는 소화기 1대뿐
2018년-2019년 사고뒤 감독서
위법 568건 적발됐지만 관리부실 반복
“세척 작업 자체를 크게 위험한 공정이라고 판단하지는 않았다.”
5명이 숨지고 2명이 다친 1일 한화에어로스페이스 대전사업장 사고 직후 회사 측은 해당 공정에 대해 이같이 설명했다. 실제로 2일 소방 당국의 조사 결과 사고가 발생한 56동 세척공실은 스프링클러도, 내부 폐쇄회로(CC)TV도, 대단위 환기시설도 없었던 것으로 드러났다. 전문가들은 “고체연로 추진제를 다루는 작업은 정전기 같은 작은 스파크로도 폭발할 수 있다”고 지적했지만 정작 공정의 위험도를 낮게 평가한 회사의 안전 대비는 허술했던 것.
● 20kg 소화기 1대와 부분 환기시설뿐
이 사업장에서 2018, 2019년 발생한 두 번의 폭발 사고 모두 근로자가 고체연료를 다루던 과정에서 발생했다. 그러나 8명이 숨진 두 차례의 참사에도 불구하고 이번 사고가 발생한 56동 세척공실의 작업은 크게 달라지지 않았다. 가재웅 대전사업장장은 이날 브리핑에서 “우리가 좀 안일하지 않았나 싶다”며 “타성과 관성에 젖어 기존 작업방식을 버리지 못하고 수십 년 된 관행을 따라 운영했던 게 실패의 원인이 아니었나 싶다”고 말했다.
추진제는 40kg이 넘는 포탄을 30km 거리까지 날려 보내는 역할을 한다. 한 줌만 모아 놓고 불을 붙여도 성인 키 높이까지 불길이 타오를 정도로 빠르고 강한 화력을 낸다. 회사 측은 사고 직후 “해당 화약은 물과 접촉하면 무력화된다”고 설명했지만 정작 세척공실에는 스프링클러도 설치되지 않았고, 화재 진압 장비는 20kg 소화기 1대가 전부였다. 이에 대해 소방 당국은 “건물 면적상 스프링클러 대상이 아니다”라고 설명했다.
이번 사고의 원인에 대해 방위사업청에서 근무했던 한 전문가는 “이런 사고는 대부분 정전기나 충격 때문에 발생한다”며 “머리카락에서 생기는 수준의 스파크에도 폭발할 수 있을 정도”라고 했다. 추진제 분진들이 공중에 떠 있을 경우 미세한 정전기에도 큰 사고가 날 수 있다는 것. 하지만 해당 건물에는 대단위 환기시설이 아닌 부분 환기시설만 있었다. 회사 측은 “(56동의) 국소 배기장치를 지난해 신규로 교체했다”며 “대단위 환기시설은 지난달 구매를 위한 방법을 정하고 업체 협의까지 끝내 놓은 상태였다”고 설명했다.
● 두 차례 특별점검에도 반복 지적
안전 관리와 관련해 방위산업체 건물이라는 특수성이 사고를 부른 원인 중 하나일 수 있다는 지적도 있다. 방위사업청과 소방청으로 이원화된 안전 관리 규정의 사각지대에서 발생한 사고라는 것이다. 대전사업장처럼 화약 제조 사업장의 안전관리는 방위사업청과 소방청으로 이원화돼 있다. 화약 등의 안전 관리와 점검은 방위사업청이 국방과학연구《소》에 의뢰해 수행하고 있고, 그 외 일반 소방 안전 관리 점검은 소방청이 맡는 구조다. 이 같은 ‘이중 관리’를 받는 곳 중 화약을 직접 제조하는 대형 사업장은 사실상 한화에어로스페이스가 유일하다.
국내에서 유일하게 고체연료 생산 기술력을 갖춘 한화에어로스페이스지만 작업 환경은 계속해서 문제가 됐다. 2018년과 2019년 사고 뒤 고용노동부는 이 공장에 대한 특별감독을 벌였다. 감독 후 작성된 보고서에 따르면 2018년 486건, 2019년 82건 등 총 568건의 법 위반 사항이 적발됐다. 특히 안전교육 미흡과 화학물질 관리 부실, 공정안전보고서 미준수 같은 문제는 두 차례 감독에서 반복 지적됐고 고용노동부의 공정안전관리(PSM) 평가에서 2018년과 2019년 모두 최하위 등급인 ‘M-’를 받았다.
또 2019년 사고 이후 한화에어로스페이스와 방위사업청, 대전시 등은 기관별로 따로 하던 점검을 유관기관 합동점검 방식으로 바꾸고 점검 횟수도 연 1회에서 연 2회 이상으로 확대하겠다고 발표했다. 하지만 이날 브리핑에서 소방 당국은 “방위사업청 주관으로 유관기관 합동점검을 했지만 매년 1회 실시했다”고 밝혔다. 분기보고서에 따르면 한화에어로스페이스는 올해 1월에도 위험물 예방규정 미이행을 이유로 대전 유성소방서로부터 과태료 200만 원 처분을 받았다.
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