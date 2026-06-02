삼청로~청와대로 4.3km 구간에 꽃길

  • 동아일보

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1일 외국인 관광객들이 서울 종로구 경복궁 신무문 앞에 조성된 꽃길을 감상하고 있다. 종로구는 경복궁 돌담길을 중심으로 삼청로·효자로·청와대로를 잇는 총 4.3km 구간에 가로정원을 조성했다고 밝혔다.

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신원건 기자 laputa@donga.com
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